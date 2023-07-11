به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه اعلام کرد که پاریس تصمیم دارد که موشکهای دوربرد در اختیار ارتش اوکراین قرار میدهد تا در ضدحملات به اوکراین کمک کند.
«برایان پیرلتیک»، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک و تفنگدار سابق ارتش آمریکا اخیرا در گفتوگو با اسپوتنیک هشدار داد که ضدحملاتِ ارتش اوکراین در حال تبدیل به یک فاجعه است؛ آنچه در حال رخدادن است، شکست کامل در برنامهریزی صحیح و نفوذ به میادین مین (ارتش روسیه) است.
وی دراینباره تشریح کرد: از همان آغاز این تصوری اشتباه و بینهایت غیرواقعی بود که ارتش اوکراین با آموزش نیروهای ناتو و تجهیزات و تسلیحات ناتو میتواند به ارتشی شکستناپذیر تبدیل شود.نباید فراموش کنیم که ناتو پیش از آغاز ضدحملات در مدت بسیار کوتاهی نیروهای اوکراینی را آموزش داد و تسلیحاتی را در اختیار آنها قرار دادکه برای استفاده درست از آنها دستکم ۶ ماه تا یک سال باید آموزش میدیدند.
به گفته پیرلتیک «تلاش برای تسریع آموزش ارتش اوکراین از همان ابتدا قابلپیشبینی بود که فاجعهآمیز است و ما هماکنون شاهد وقوع آن در میدان جنگ هستیم.»
بر اساس تازهترین آمار وزارت دفاع روسیه، اوکراین از آعاز ضدحملات تا ۹ جولای (دیروز یکشنبه) تقریباً ۱۲۵۰ خودروی زرهی (شامل تانک)، نزدیک به ۹۵۰ خودروی نظامی دیگر، ۲۹ موشک انداز و ۴۲۵ قبضه توپ و موشک، خمپاره انداز و بیش از ۵۰۰ هواپیمای بدون سرنشین، ۲۲ هواپیما و ۶ بالگرد را از دست داده است.
ضدحملات ارتش اوکراین که از ماهها پیش مقامات و رسانههای غربی و اوکراینی با آبوتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بیسروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارشها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدهاند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربیها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید میکرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نهتنها مناطق شرقی ازدسترفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روسها را نیز از شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ با برگزاری همهپرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند، اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشمانداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربیها قرار نمیدهد.
پیش از این نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه اول تیرماه در نشست اعضای این شورا با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور اعلام کرد که از تاریخ ۴ ژوئن (آغاز ضدحملات اوکراین) تا روز چهارشنبه ۲۱ ژوئن رژیم کییف ۲۴۶ تانک از جمله ۱۳ تانک کشورهای غربی، ۵۹۵ واحد خودروی زرهی نظامی و خودروی زرهی، و ۲۷۹ توپخانه میدانی منهدم شده است.
وی همچنین گفت: ۴۲ سامانه موشکی چندمنظوره و سامانه موشکی ضدهوایی و ۱۰ جنگنده تاکتیکی، ۴ بالگرد، و ۲۶۴ پهپاد ارتش اوکراین نیز منهدم شدند. در همین بازه زمانی و در جریان ضدحملات بیش از ۱۳ هزار نظامی را نیز از دست داد.
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