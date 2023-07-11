کمک تسلیحاتی ۷۰۰ میلیون دلاری آلمان به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان روز سه شنبه در حاشیه نشست سران ناتو در لیتوانی اعلام کرد که این کشور به فاصله کوتاهی نسبت به بسته حمایتی اخیر این کشور برای اوکراین، تصمیم گرفته است که دوباره یک بسته دیگر حمایت نظامی آماده و برای کی یف ارسال کند.

پیستوریوس با بیان اینکه ارزش تقریبی این بسته ۷۰۰ میلیون یورو است، اعلام کرد که این بسته نفربرهای «ماردرس»، انواع مهمات و دو سامانه دفاع هوایی پاتریوت و غیره را شامل خواهد شد.

این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هم امروز اعلام کرده است که پاریس تصمیم دارد که موشک‌های دوربرد در اختیار ارتش اوکراین قرار می‌دهد تا در ضدحملات به اوکراین کمک کند.

تلاش کشورهای عضو ناتو برای تسلیح اوکراین برای به دست آوردن موفقیت در ضد حمله اخیر این کشور علیه روسیه چندان مثمر ثمر نبوده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت دفاع روسیه، اوکراین از آغاز ضدحملات اخیر خود تا ۹ جولای (دیروز یکشنبه) ۱۲۵۰ انواع تانک، نزدیک به ۹۵۰ انواع خودروی های نظامی دیگر، ۲۹ سامانه موشک انداز و ۴۲۵ قبضه توپ و خمپاره انداز، بیش از ۵۰۰ هواپیمای بدون سرنشین، ۲۲ هواپیما و ۶ بالگرد را از دست داده است.