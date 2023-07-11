آثار برگزیده جشنواره نوجوان سالم در بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ظهر سه‌شنبه در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره نوجوان سالم در استان بوشهر گفت: در مجموع ۹۷۲ اثر از دانش آموزان آموزش متوسطه استان بوشهر به این جشنواره ارسال شد.

علی موحدی با اشاره به انتخاب و معرفی ۱۳۵ اثر به عنوان اثر برگزیده خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره نوجوان سالم نقش مهمی در عرصه تعلیم و تربیت در پی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: طرح یاریگران زندگی الگویی برای خودمراقبتی دانش آموزان در مقابل آسیب‌های اجتماعی و تبدیل مدرسه به فضایی مناسب و با نشاط برای یادگیری، تمرین و فراگیری مهارت‌های زندگی است.

موحدی افزود: در طرح یاریگران زندگی بر اجتماعی شدن و ارتقای مهارت‌هایی نظیر مهارت حل مساله، نه گفتن به تعارف مواد مخدر، جرات‌ورزی، برقراری ارتباط، گسترش نهضت فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر، شناسایی قابلیت‌های آموزش و پرورش، معرفی الگوهای مختلف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سبک زندگی تاکید می‌شود.

وی بیان کرد: افزایش توانمندی دانش‌آموزان و آگاهی بخشی به آنان در برابر آسیب‌ها اجتماعی از جمله اعتیاد در طرح یاریگران زندگی پیش بینی شده و در قالب آن آموزش و پرورش با اجرای برنامه‌های آموزشی، تربیتی، ترویجی و مراقبتی، ذهن کنجکاو دانش آموزان را در برابر مخاطراتی همچون اعتیاد هوشیار می‌کند.