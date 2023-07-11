مشکل دفع فاضلاب یک روستا در کرخه پس از ۳۰ سال رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ستاری‌فر ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکل دفع فاضلاب روستای بنادر شهرستان کرخه که در سال‌های گذشته منجر به اختلاف میان اهالی و تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی شده بود، پس از ۳۰ سال برطرف شد.

فرماندار کرخه افزود: مسیر دفع فاضلاب روستای بنادر از توابع بخش شاوور شهرستان کرخه بیش از سه دهه به‌دلیل وجود معارض مسدود بوده و باعث مشکلات زیست محیطی و بهداشتی برای روستا شده بود.

وی ادامه داد: تنها مسیر دفع فاضلاب این روستا از زمین‌های کشاورزی اطراف روستا بود که این موضوع موجب اختلاف میان اهالی و همچنین درگیری و تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی شده بود که حل و فصل این اختلاف کهنه به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفت.

ستاری‌فر با تاکید بر اینکه مدیریت شهرستان کرخه حل و فصل مسائل شهرستان را به صورت جدی در اولویت قرار داده است، گفت: طرح هدایت فاضلاب روستای بنادر به طول یک هزار و ۴۰۰ متر با لوله گذاری در عمق زمین اجرایی شد.

وی با بیان اینکه بهره برداری از این طرح مشکل فاضلاب این روستا را برای همیشه برطرف کرد، تصریح کرد: با توجه به اختلاف‌ها و درگیری حقوقی متعدد ناشی از این فاضلاب در سال‌های گذشته، با مشارکت فعال شیوخ و بزرگان منطقه نشست صلح و سازش میان اهالی برگزار شد.