انتصاب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، جانعلی بهزادنسب به سمت «مشاور عالی و دستیار وزیر» منصوب شد. در این حکم خطاب به بهزادنسب آمده است؛ اقدام لازم و نظارت بر حسن اجرای امور محوله از طرف اینجانب و پیگیری برنامه‌های اساسی و پروژه‌های ویژه بخش کشاورزی از اهم وظایف جنابعالی است، بدیهی است تمام مشاوران و معاونان وزیر، رؤسا و مدیران عامل سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه و مدیران دفاتر و مراکز مستقل وزارت متبوع همکاری لازم را در این خصوص خواهند داشت.

توفیق روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای عمل به اسناد بالادستی و برنامه تحولی دولت مردمی از خداوند متعال خواستارم.