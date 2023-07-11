۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

عباسعلی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده، تاکنون بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان گندمکار استان مازندران پرداخت شد.

وی با اشاره به خرید بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم مازاد از کشاورزان در استان سطح گندمزارهای استان را ۵۵ هزار هکتار ذکر کرد و گفت: کشاورزان استان که اسناد مالی مربوط به تحویل محصول گندم آنها به مراکز خرید تضمینی اداره کل غله مازندران تا تاریخ ۵ تیر در بانک عامل تأیید شد، مطالبات خود را دریافت کردند.

وی ادامه داد: بهای محصول تحویلی گندم‌کاران کشور از طریق سیستم بانکی و با توجه به زمان ثبت و تأیید اسناد در سامانه بانک به‌صورت متمرکز به حساب کشاورزان واریز می‌شود.