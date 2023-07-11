به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «از قهوه خانه تا سقاخانه و منتخب هنرمندان نوگرای ایران» روز جمعه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با حضور هنرمندان و دوستداران هنر در نگارخانه لاله گشایش می‌یابد.

نقاشی ایران از دیر باز تا به امروز سیر تکاملی پیموده و این نمایشگاه منتخبی از آثار هنرمندان نوگرای ایران است که با کیوریتوری محمد علی سعیدی و مشارکت انجمن نقاشی قهوه خانه‌ای با هدف بررسی مدرنیته در نقاشی قهوه خانه و سقاخانه ای شکل گرفته است. در این نمایشگاه علاوه بر فروش آثار سلسله جلسات پیرامون نقد و بررسی هنر نوگرای ایران با حضور استادان به نام تشکیل خواهد شد.

در این نمایشگاه آثاری از توکل اسماعیلی (مش اسماعیل)، ناصر اویسی، رضا بانگیز، تاها بهبهانی، صادق تبریزی، پرویز تناولی، بهنام جلالی جعفری، مهدی حسینی، محمد رضا حمیدی، مصطفی حمیدی، احمد خلیلی، رضا خلیلی، کامبیز درمبخش، جلال شباهنگی، مسعود عربشاهی، فرشته غازی راد، مهدی طالعی نیا، محمد فراهانی، مهرداد فلاح، حسین قوللر آقاسی، آنه محمد تاتاری، محمد مدبر، نصرت اله مسلمیان، احمد نصر الهی، منوچهر نیازی به نمایش گذاشته خواهد شد.

این نمایشگاه همه روزه از ۲۴ تیر ماه تا ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ شنبه تا چهارشنبه‌ها ساعت ۹ تا ۱۸، پنج شنبه‌ها ۹ تا ۱۳، جمعه‌ها ۱۰ تا ۱۷ دایر خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید و خرید آثار به نگارخانه لاله، واقع در خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی بوستان لاله، روبه‌روی پارکینگ طبقاتی لاله مراجعه کنند.