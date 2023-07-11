زلزله قیامدشت تک لرزه بود؛ ‏مردم ‬نگران نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وقوع زلزله امروز اظهار داشت: هم اکنون در سطح استان تهران نه ایستگاه لرزه نگاری وجود دارد که این ایستگاه‌ها به همراه ایستگاه‌های لرزه نگاری استان‌های اطراف وضعیت لرزه خیزی استان تهران به خصوص کلان شهر تهران را رصد می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه زلزله ۳.۶ ریشتری که امروز ساعت ۰۷:۰۴ صبح با مرکزیت قیامدشت ری در جنوب شرق استان تهران و به عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته بود گفت: طبق اعلام مرکز ژئوفیزیک کانون این زلزله در ۱۰ کیلومتری قیامدشت، ۱۱ کیلومتری ری و ۱۳ کیلومتری باقرشهر ثبت شده است.

یزدی مهر با اشاره به اینکه طبق برآوردها، گسل پارچین - ایوانکی در ناحیه جنوب شرق استان تهران و محل کانونی زلزله امروز واقع شده است، افزود: این گسل از ری آغاز و تا ایوانکی در امتداد شمال غرب تا جنوب شرق امتداد دارد.

وی عنوان داشت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته زلزله امروز تک زلزله بوده و در ۲۴ ساعت اخیر در منطقه کانون این زمین لرزه هیچ لرزه و خرده لرزه‌ای ثبت نشده است و با توجه به اینکه زمین لرزه خفیف بوده این اطمینان را به مردم می‌دهیم که هیچ خطری در این خصوص وجود ندارد و رخداد این زمین لرزه‌ها با توجه به زلزله خیز بودن کشور امری کاملاً طبیعی است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه اگر علائم و شواهد خاصی دال بر ادامه زمین لرزه داشته باشیم حتماً به اطلاع مردم می‌رسانیم عنوان داشت: مدیریت بحران همواره بر حفظ آمادگی و برنامه ریزی برای آموزش عمومی مردم و دستگاه‌ها تاکید دارد چنانکه طی سال ۱۴۰۱ اداره کل مدیریت بحران بیش از چهار دوره مصوب آموزشی و ۹۴۵ مانور مدارس در شهر و استان تهران اجرا و همچنین همزمان با هشتم آذر به طور هماهنگ در سراسر استان تهران و به صورت پایلوت در شهرری این مانورها به طور تخصصی برگزار شده است.

یزدی مهر در ادامه نیز از صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا نیز خبر داد و عنوان داشت: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی در ساعات بعد از ظهر و شب در مناطق جنوبی و غربی استان شاهد وزش باد شدید و در ارتفاعات شمال شرقی رگبار پراکنده مورد انتظار است که توصیه اکید مدیریت بحران اجتناب از قرار گرفتن در ارتفاعات و پارک خودرو کنار درختان فرسوده و پرهیز از قرار گرفتن کنار ساختمان‌های نیمه کاره و تابلوهای تبلیغاتی است.