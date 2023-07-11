پیوستن ترکیه به اروپا با الحاق سوئد به ناتو ارتباطی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز سه شنبه گفت: ناتو ناتو است. اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا است. آمریکا بخشی از اتحادیه اروپا نیست.

روز گذشته «دانا اسپینانت»، معاون سخنگوی کمیسیون اروپا، نیز اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا روند پیوستن سوئد به ناتو را با موضوع الحاق ترکیه به این اتحادیه یکی نمی‌داند.

این سخنان واکنشی است به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که پیش از سفر به لیتوانی گفته بود آنکارا در صورتی با پیوستن سوئد به ناتو موافقت می‌کند که کشورهای اروپایی با عضویت ترکیه به این اتحادیه موافقت کنند.

دولت ترکیه پیش از آن پیوستن سوئد به ناتو را به مبارزه این کشور با عناصر تروریستی مخالف آنکارا (اعضای حزب پ.ک.ک) منوط کرده بود.

با این حال ساعاتی بعد از سخنان اردوغان، «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل ناتو بعد از دیدار با مقامات ترکیه اعلام کرد این کشور «توافق کرده است پروتکل الحاق سوئد را در اسرع وقت به مجلس ملی بزرگ ارسال و از نزدیک با اعضای پارلمان برای اطمینان از تصویب این طرح همکاری کند».

جو بایدن، رییس جمهور آمریکا، در واکنش به این خبر گفت: «از تعهد اردوغان برای کمک به انتقال پروتکل الحاق سوئد به ناتو و کمک به تصویب آن در پارلمان ترکیه استقبال می‌کنم».

اگرچه تصمیم اردوغان یک گام بزرگ رو به جلو برای عضویت سوئد در ناتو است، اما به این معنا نیست که سوئد بلافاصله عضو بعدی ناتو خواهد شد به خصوص که استولتنبرگ جدول زمانی مشخصی را برای زمانی که اردوغان این سند را به پارلمان ترکیه منتقل می‌کند، ارائه نکرد.

از سوی دیگر مجارستان هم به تأیید عضویت سوئد رأی نداده است، اگرچه استولتنبرگ در همان اظهارات روز دوشنبه اش از قول مقامات مجارستان گفت که این کشور آخرین کشوری نخواهد بود که پیشنهاد سوئد را تأیید می‌کند.

لیتوانی امروز شاهد اجلاس سران ناتو است؛ اجلاسی که با سه مساله اساسی پیوستن سوئد به این سازمان، ارائه تضمین امنیتی تمام اعضا به اوکراین در برابر روسیه و در نهایت، رونمایی از برنامه راهبردی جدید این سازمان یکی از پربحث ‏ترین نشست های این سازمان در سالهای اخیر خواهد بود.