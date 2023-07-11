به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی و نقد کتاب «سرخ مثل دریا» در دویست و هشتادمین نشست زرین قلم فردا چهارشنبه ۲۱ تیر در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

کتاب «سرخ مثل دریا» نوشته لیلا امیری ماجرای پسری به نام عامر است که زندگی‌اش به‌شکلی عجیب از مدار طبیعی خود خارج می‌شود. تلاش او برای برگشت به مسیر اصلی‌اش هر بار با شکست روبه‌رو می‌شود.

نشست بررسی این‌کتاب با حضور حمیدرضا شعیری و فرزاد کریمی به عنوان کارشناس همراه است. همچنین فرناز صالحی نیز اجرای این مراسم را بر عهده دارد.

برنامه مورد اشاره فردا چهارشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن دکتر یونس شکرخواه فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود و ورود عموم علاقه‌مندان به آن آزاد است.