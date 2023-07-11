فعالیت دو موسسه آموزش عالی غیرقانونی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، فعالیت دو مؤسسه آموزش عالی غیردولتی را به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی، غیرقانونی اعلام کرد.

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم افزود: هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از طرف مؤسسه «پردیس دانش‌پژوهان دانشوران البرز» و «پژوهشکده دانشگاهی بین المللی پردیس البرز» به دلیل نداشتن مجوز فعّالیت آموزشی از سوی شورای گسترش آموزش عالی، فاقد وجاهت قانونی است.