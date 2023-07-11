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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

از سوی وزارت علوم؛

فعالیت دو موسسه آموزش عالی غیرقانونی اعلام شد

فعالیت دو موسسه آموزش عالی غیرقانونی اعلام شد

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، فعالیت دو موسسه آموزش عالی غیردولتی را به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی، غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، فعالیت دو مؤسسه آموزش عالی غیردولتی را به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش آموزش عالی، غیرقانونی اعلام کرد.

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم افزود: هرگونه فعالیت در سطح آموزش عالی و صدور مدرک دانشگاهی از طرف مؤسسه «پردیس دانش‌پژوهان دانشوران البرز» و «پژوهشکده دانشگاهی بین المللی پردیس البرز» به دلیل نداشتن مجوز فعّالیت آموزشی از سوی شورای گسترش آموزش عالی، فاقد وجاهت قانونی است.

کد مطلب 5833926
زهرا سیفی

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