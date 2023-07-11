به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل محور خرم‌آباد - اندیمشک به یک دستگاه کامیونت حامل بار مظنون و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در تحقیقات بیشتر از این خودرو ۲۳۵ قلم انواع لوازم برقی تزئیناتی قاچاق کشف کردند که برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی کالای مکشوفه ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر دراین‌رابطه، افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

سردار الهی با اشاره به این پلیس در راستای حمایت از کالای ایرانی و قشر کارگر به‌صورت قاطعانه و بدون اغماض با مخلان اقتصادی برخورد قانونی خواهد کرد؛ خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا، از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به دستگیری مجرمان اقدام شود.