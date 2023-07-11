«جریان سازی» رکن مهم اجلاسیه شهدای استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ریواده بعد از ظهر سه شنبه در نشست برنامه ریزی کنگره شهدای میامی به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه نخستین اجلاسیه شهرستانی شهدای استان سمنان در میامی میزبانی خواهد شد، ابراز کرد: برنامه ریزی خوبی در شهرستان پیرامون گرامی داشت یاد شهدا، صورت گرفته است.

وی کنگره شهدا را جریان ساز دانست و تاکید کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند، هرچه عزت در این چهار دهه در سطح بین المللی و ملی داریم مرهون شهدا هستیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه در منظومه فکری امامین انقلاب، زنده ماندن اسلام به محرم و صفر است، ابراز کرد: محرم و صفر یکی از نمادهای ایثار و شهادت است و از این حیث، قطعاً می‌بایستی کنگره شهدای استان سمنان نیز جریان ساز باشد.

ریواده با بیان اینکه دولت رئیسی دولت گفتمان امامین انقلاب اسلامی است، گفت: از این بابت چند نکته دارای اهمیت است که باید این نکات خلاقانه و متفکرانه در اجلاسیه های شهدای شهرستان‌های استان و همچنین اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان گنجانده شود که یکی از آنها قدردانی از شهدا است.

وی درباره دیگر نکته دارای اهمیت که باید در اجلاسیه ها نیز لحاظ شود، ایمان و امید است، تاکید کرد: کنگره شهدا باید پیام ایمان و امید را تبیین و معرفی کند.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه می‌بایست کنگره شهدای شهرستان میامی و استان سمنان با شکوه برگزار شود، گفت: در برنامه‌هایی که جریان سازی می‌کنند مانند چهارشنبه‌های شهدایی و اجلاسیه شهدا و.. می‌بایست به منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی به مثابه یک ضرورت توجه شود.

ریواده با بیان اینکه با بیان اینکه برگزاری اجلاسیه شهدای استان همزمان با بهار سال آتی باید حائز نکات و اهداف مهمی باشد، گفت: جریان سازی یکی از این ارکان به شمار می‌آید.