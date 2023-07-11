دیپلماسی گردشگری پیشران توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی ظهر سه شنبه در ادامه بازدیدهای خود از منطقه الموت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: زیرساخت یکی از اصلی ترین نیازهای گردشگری در کشور ما است و طبیعتاً بخش مهم زیرساخت نیز معطوف به فراهم کردن امکانات رفاهی برای گردشگران است.

وی افزود: جاذبه‌های گردشگری الموت مخصوصاً دریاچه اوان قابلیت تبدیل به یک منطقه وِیژه گردشگری را دارد، عنوان کرد: اقدامات خوبی صورت گرفته اما کافی نیست و تبدیل این منطقه بکر به منطقه گردشگری نیازمند افزایش امکانات رفاهی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: تبدیل الموت به منطقه ویژه گردشگری، نیازمند یک طرح جامع گردشگری است و نیاز است مدیران استان آن را با جدیت پیگیری کنند.

وی ادامه داد: حفظ محیط زیست و زیست بوم منطقه یک اصل مهم است و باید تلاش شود تا منطقه الموت به عنوان یک فرهنگ ناملموس بیش از گذشته صیانت شود.

ضرغامی در پایان دیپلماسی گردشگری را پیشران توسعه دانسته و عنوان کرد: رعایت اصل دیپلماسی عمومی گردشگری زمینه ساز تسهیل تبادل گردشگر می‌شود.