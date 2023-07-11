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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰

وزیر میراث‌فرهنگی:

دیپلماسی گردشگری پیشران توسعه است

دیپلماسی گردشگری پیشران توسعه است

قزوین- وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دیپلماسی گردشگری را پیشران توسعه دانست و گفت: رعایت اصل دیپلماسی عمومی گردشگری، زمینه ساز تسهیل تبادل گردشگر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی ظهر سه شنبه در ادامه بازدیدهای خود از منطقه الموت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: زیرساخت یکی از اصلی ترین نیازهای گردشگری در کشور ما است و طبیعتاً بخش مهم زیرساخت نیز معطوف به فراهم کردن امکانات رفاهی برای گردشگران است.

وی افزود: جاذبه‌های گردشگری الموت مخصوصاً دریاچه اوان قابلیت تبدیل به یک منطقه وِیژه گردشگری را دارد، عنوان کرد: اقدامات خوبی صورت گرفته اما کافی نیست و تبدیل این منطقه بکر به منطقه گردشگری نیازمند افزایش امکانات رفاهی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: تبدیل الموت به منطقه ویژه گردشگری، نیازمند یک طرح جامع گردشگری است و نیاز است مدیران استان آن را با جدیت پیگیری کنند.

وی ادامه داد: حفظ محیط زیست و زیست بوم منطقه یک اصل مهم است و باید تلاش شود تا منطقه الموت به عنوان یک فرهنگ ناملموس بیش از گذشته صیانت شود.

ضرغامی در پایان دیپلماسی گردشگری را پیشران توسعه دانسته و عنوان کرد: رعایت اصل دیپلماسی عمومی گردشگری زمینه ساز تسهیل تبادل گردشگر می‌شود.

کد مطلب 5833958

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