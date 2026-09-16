حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به چهار سانحه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: حوادث اگرچه فوتی نداشت اما مصدومیت ۲۲ نفر را رقم زده است.

وی مهمترین حادثه رانندگی را برخورد سه خودرو پراید و دو ام.وی.ام در محور ری آباد به سنگ سوراخ حوزه میامی نام برد و افزود: این حادثه ۹ مصدوم بر جای گذاشت که هشت نفر آن ها راهی مراکز درمانی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان دیگر تصادف زنجیره ای میان سه سواری کیلومتر ۱۱ محور ایوانکی به شریف آباد رخ داد، یادآور شد: به دو مصدوم این حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

درخشان واژگونی سمند کیلومتر ۳۵ محور دامغان به فولاد محله را از حوادث شبانه روز گذشته برشمرد و توضیح داد: چهار مصدوم حادثه از خدمات هلال احمر پایگاه چشمه علی بهره مند شدند.

وی به تصادف پراید و پژو ۴۰۵ کیلومتر ۲۵ محور سرخه به آرادان اشاره داشت و افزود: این حادثه هفت مصدوم داشته است که با همراهی اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.