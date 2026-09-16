به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، هادی رجایینیا در جلسه بررسی تسهیلات سفر ریاست جمهوری اظهار کرد: بانکهای عامل نباید در پذیرش و بررسی طرحهای معرفیشده تعلل داشته باشند و لازم است فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.
وی بر حضور و پیگیری مستمر نمایندگان دستگاههای اجرایی در بانکهای عامل تأکید کرد و افزود: نمایندگان دستگاهها باید با حضور در بانکها، روند بررسی و پرداخت تسهیلات طرحهای مربوط به حوزه خود را بهصورت مستمر پیگیری و موانع احتمالی را برطرف کنند.
رجایینیا همچنین بر ضرورت تسریع دستگاههای اجرایی در ارسال طرحهای جایگزین تأکید کرد و گفت: در مواردی که طرحهای معرفیشده امکان دریافت تسهیلات را ندارند، دستگاههای اجرایی باید بدون وقفه نسبت به معرفی طرحهای جایگزین اقدام کنند تا منابع در نظر گرفتهشده بلااستفاده باقی نماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: هدف از این پیگیریها، تسریع در جذب و پرداخت تسهیلات و بهرهمندی هرچه سریعتر طرحهای واجد شرایط از منابع سفر ریاست جمهوری است.
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