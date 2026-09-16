به گزارش خبرنگار مهر، حوریه حاجی‌زاده صبح چهارشنبه در خصوص آمادگی مدارس هرمزگان برای بازگشایی، اظهار کرد: بیش از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی آماده ورود به مدارس هستند و معلمان نیز برای پذیرش دانش‌آموزان آمادگی کامل دارند.

وی افزود: بر اساس گزارش سامانه تاکنون ۳۴ هزار نوآموز پایه اول در مدارس استان ثبت‌نام کرده‌اند و آماده ورود به مدرسه هستند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان، بیان کرد: ۳۰ شهریورماه جشن شکوفه‌ها با حضور ۳۴ هزار نوآموز پایه اول در مدارس روستاها و شهرهای استان برگزار می‌شود و معلمان پایه اول تلاش کرده‌اند فضای شاد و مناسبی برای ورود دانش‌آموزان به مدرسه فراهم کنند.

حاجی‌زاده با اشاره به آمادگی مدارس استان برای شرایط مختلف، گفت: همه مدارس برای استقبال از دانش‌آموزان در آمادگی کامل هستند و تیم‌های نظارتی نیز چندین نوبت به صورت میدانی از مدارس بازدید کرده و وضعیت آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: نواقص مدارس و مواردی که نیازمند بازسازی و کمک بوده، احصا شده و روند برطرف کردن این نواقص در حال انجام است.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان، خاطرنشان کرد: ۲۸ شهریورماه نیز مانور بازگشایی با حضور دانش‌آموزان برگزار می‌شود و تیم‌های استانی شامل کارشناسان و معاونان اداره‌کل به سراسر استان اعزام می‌شوند تا آمادگی مدارس را بار دیگر از نزدیک رصد کنند.

حاجی‌زاده همچنین با اشاره به ظرفیت پلتفرم شاد، گفت: پلتفرم شاد به‌روزرسانی و ارتقا پیدا کرده و قابلیت برگزاری کلاس‌های تعاملی در آن ایجاد شده است.

وی افزود: اگر در استان هرمزگان در استفاده از شاد نقص یا ضعفی وجود داشته باشد، ممکن است به زیرساخت‌ها و نارسایی‌های اینترنتی مربوط باشد، اما فضای لازم برای برقراری ارتباط تعاملی با دانش‌آموزان در این پلتفرم فراهم شده و معلمان نیز آمادگی استفاده از آن را دارند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان، گفت: پروژه مهر از خردادماه فعالیت خود را آغاز کرده و در قالب این پروژه حماسه همدلی شکل گرفته است، به‌گونه‌ای که والدین، دهیاران، مدیران مدارس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در آماده‌سازی مدارس مشارکت داشته‌اند تا فضای امن و آرامی برای دانش‌آموزان فراهم شود.

حاجی‌زاده، افزود: آغاز سراسری سال تحصیلی اول مهرماه امسال در شهرستان میناب خواهد بود و زنگ آغاز تحصیل در سراسر کشور از این شهرستان به صدا درمی‌آید.

وی درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع مجاز نیز اظهار کرد: نزدیک به چهار هزار دانش‌آموز اتباع در سامانه ثبت‌نام قطعی شده‌اند و والدین آنها می‌توانند با مراجعه به مدارس و ارائه مدارک مجاز ثبت‌نام قطعی فرزندان خود را انجام دهند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان، بیان کرد: دانش‌آموزانی که سابقه مدرسه رفتن نداشته یا بازمانده از تحصیل هستند، علاوه بر حمایت‌های اقتصادی از خانواده‌ها از حمایت‌های آموزشی نیز برخوردار می‌شوند تا نبود آنها در مدرسه جبران شود و ثبت‌نامشان بدون وقفه انجام خواهد شد.

حاجی‌زاده درباره دوره پیش‌دبستانی نیز، گفت: پیش‌دبستانی‌ها غیردولتی هستند و در صورت مراجعه به مدارس دولتی نیز این دوره دولتی نیست و هزینه دارد. شهریه‌ها نیز به صورت سامانه‌ای و بر اساس خدمات ارائه‌شده مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش‌دبستانی اجباری نیست اما الزام آموزشی دارد، تصریح کرد: توصیه ما این است که خانواده‌ها کودکان پنج‌ساله خود را در کودکستان‌ها ثبت‌نام کنند، زیرا کودکانی که این دوره را می‌گذرانند و کودکانی که آن را طی نمی‌کنند، هنگام حضور در یک کلاس ممکن است از نظر آموزشی و تربیتی تفاوت داشته باشند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان، ادامه داد: در صورتی که خانواده‌ای مشکل اقتصادی داشته باشد، ادارات آموزش و پرورش برای ثبت‌نام کودکان همراهی لازم را خواهند داشت و طرح‌های رایگان نیز برای مناطق با ضریب هشت و ۹ شهرستان‌ها پیش‌بینی شده است که این مناطق به صورت رایگان پوشش داده می‌شوند.

حاجی‌زاده در پایان از همراهی و مشارکت خانواده‌ها در اهمیت دادن به تحصیل فرزندان و همچنین تلاش همکاران آموزش و پرورش و کادر اداری مدارس برای شاداب‌سازی و زیباسازی مدارس قدردانی کرد.