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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۰

بیش از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز ابتدایی هرمزگان آماده ورود به مدارس هستند

بیش از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز ابتدایی هرمزگان آماده ورود به مدارس هستند

بندرعباس - معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: بیش از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی استان برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده ورود به مدارس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حوریه حاجی‌زاده صبح چهارشنبه در خصوص آمادگی مدارس هرمزگان برای بازگشایی، اظهار کرد: بیش از ۲۵۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی آماده ورود به مدارس هستند و معلمان نیز برای پذیرش دانش‌آموزان آمادگی کامل دارند.

وی افزود: بر اساس گزارش سامانه تاکنون ۳۴ هزار نوآموز پایه اول در مدارس استان ثبت‌نام کرده‌اند و آماده ورود به مدرسه هستند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان، بیان کرد: ۳۰ شهریورماه جشن شکوفه‌ها با حضور ۳۴ هزار نوآموز پایه اول در مدارس روستاها و شهرهای استان برگزار می‌شود و معلمان پایه اول تلاش کرده‌اند فضای شاد و مناسبی برای ورود دانش‌آموزان به مدرسه فراهم کنند.

حاجی‌زاده با اشاره به آمادگی مدارس استان برای شرایط مختلف، گفت: همه مدارس برای استقبال از دانش‌آموزان در آمادگی کامل هستند و تیم‌های نظارتی نیز چندین نوبت به صورت میدانی از مدارس بازدید کرده و وضعیت آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: نواقص مدارس و مواردی که نیازمند بازسازی و کمک بوده، احصا شده و روند برطرف کردن این نواقص در حال انجام است.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان، خاطرنشان کرد: ۲۸ شهریورماه نیز مانور بازگشایی با حضور دانش‌آموزان برگزار می‌شود و تیم‌های استانی شامل کارشناسان و معاونان اداره‌کل به سراسر استان اعزام می‌شوند تا آمادگی مدارس را بار دیگر از نزدیک رصد کنند.

حاجی‌زاده همچنین با اشاره به ظرفیت پلتفرم شاد، گفت: پلتفرم شاد به‌روزرسانی و ارتقا پیدا کرده و قابلیت برگزاری کلاس‌های تعاملی در آن ایجاد شده است.

وی افزود: اگر در استان هرمزگان در استفاده از شاد نقص یا ضعفی وجود داشته باشد، ممکن است به زیرساخت‌ها و نارسایی‌های اینترنتی مربوط باشد، اما فضای لازم برای برقراری ارتباط تعاملی با دانش‌آموزان در این پلتفرم فراهم شده و معلمان نیز آمادگی استفاده از آن را دارند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان، گفت: پروژه مهر از خردادماه فعالیت خود را آغاز کرده و در قالب این پروژه حماسه همدلی شکل گرفته است، به‌گونه‌ای که والدین، دهیاران، مدیران مدارس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در آماده‌سازی مدارس مشارکت داشته‌اند تا فضای امن و آرامی برای دانش‌آموزان فراهم شود.

حاجی‌زاده، افزود: آغاز سراسری سال تحصیلی اول مهرماه امسال در شهرستان میناب خواهد بود و زنگ آغاز تحصیل در سراسر کشور از این شهرستان به صدا درمی‌آید.

وی درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع مجاز نیز اظهار کرد: نزدیک به چهار هزار دانش‌آموز اتباع در سامانه ثبت‌نام قطعی شده‌اند و والدین آنها می‌توانند با مراجعه به مدارس و ارائه مدارک مجاز ثبت‌نام قطعی فرزندان خود را انجام دهند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان، بیان کرد: دانش‌آموزانی که سابقه مدرسه رفتن نداشته یا بازمانده از تحصیل هستند، علاوه بر حمایت‌های اقتصادی از خانواده‌ها از حمایت‌های آموزشی نیز برخوردار می‌شوند تا نبود آنها در مدرسه جبران شود و ثبت‌نامشان بدون وقفه انجام خواهد شد.

حاجی‌زاده درباره دوره پیش‌دبستانی نیز، گفت: پیش‌دبستانی‌ها غیردولتی هستند و در صورت مراجعه به مدارس دولتی نیز این دوره دولتی نیست و هزینه دارد. شهریه‌ها نیز به صورت سامانه‌ای و بر اساس خدمات ارائه‌شده مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش‌دبستانی اجباری نیست اما الزام آموزشی دارد، تصریح کرد: توصیه ما این است که خانواده‌ها کودکان پنج‌ساله خود را در کودکستان‌ها ثبت‌نام کنند، زیرا کودکانی که این دوره را می‌گذرانند و کودکانی که آن را طی نمی‌کنند، هنگام حضور در یک کلاس ممکن است از نظر آموزشی و تربیتی تفاوت داشته باشند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش هرمزگان، ادامه داد: در صورتی که خانواده‌ای مشکل اقتصادی داشته باشد، ادارات آموزش و پرورش برای ثبت‌نام کودکان همراهی لازم را خواهند داشت و طرح‌های رایگان نیز برای مناطق با ضریب هشت و ۹ شهرستان‌ها پیش‌بینی شده است که این مناطق به صورت رایگان پوشش داده می‌شوند.

حاجی‌زاده در پایان از همراهی و مشارکت خانواده‌ها در اهمیت دادن به تحصیل فرزندان و همچنین تلاش همکاران آموزش و پرورش و کادر اداری مدارس برای شاداب‌سازی و زیباسازی مدارس قدردانی کرد.

کد مطلب 6948544

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