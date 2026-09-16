عقب نشینی در برابر دشمن و غضب الهی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در صفحه مجازی خود مطلب مهمی در خصوص مقابله جبهه حق علیه باطل نشر داد که مشروح آن به این شرح است:

منافقین و مریض‌القلب‌ها، پرچمدار الهی را متهم می‌کردند به سوء فهم و سوء تدبیر و خطای محاسباتی! در حالی‌که خودشان اسیر حیاتُ‌الدنیا و دچار سوء فهم و خطای در محاسبه هستند.

در داستان سوره فتح، وقتی پیامبر(ص) دستور عزیمت برای حج دادند، یک عده‌ای نرفتند. وقتی حضرت فاتحانه برگشتند، این‌ها به پیامبر گفتند: برای ما استغفار کنید، ما گرفتار زن و بچه بودیم!

قرآن کریم می‌فرماید دروغ می‌گویند؛ این‌ها پیامبر را متهم می‌کردند به خطای در محاسبه! می‌گفتند پیامبر ۱۵۰۰ نفر را برده در دهان شیر! مگر شدنی است با این تعداد بر دشمن پیروز شویم؟ این راه، رفتنی نیست!

در مثل صحنهٔ احزاب هم، وقتی کار سخت می‌شود، منافقین و مریض‌القلب‌ها حرف دلشان ظاهر می‌شود و می‌گویند وعده‌های الهی دروغ بود و این قله‌ها، قله‌های دروغین است.

اگر با چشم پیامبر به عالم نگاه نکنیم، پیغمبر را متهم می‌کنیم به خطای در محاسبه! و به طرح ایشان بدگمان می‌شویم. این عامل اصلی سقوط انسان است. قبل از هر چیز باید به پیامبر خدا و طرح او ایمان آورد.

مُخَلَّفون (جاماندگان)، کسانی هستند که پیامبر را متهم می‌کنند به سوء‌تدبیر، سوء‌فهم و خطای در محاسبه. درحالی که خودشان اسیر حیاتُ‌الدنیا و دچار خطای محاسباتی شده‌اند.

براساس قرآن کریم، عقب‌نشینی و فرار از میدان جنگ، موجب غضب الهی است.

پس از اینکه در میدان جنگ، همراهی و نصرت الهی برای شما آشکار شد و دیدید که خداوند شما را پیروز می‌کند، دیگر حق ندارید در برابر دشمن عقب نشینی و صحنه را ترک کنید. این فرار، از گناهان کبیره است.

مگر آنجایی که عقب‌نشینی به قصد آرایش جدید یا جمع کردن یک گروه منسجم برای مقابله مجدد با دشمن باشید.

خدای متعال در سورهٔ انفال (آیات ۱۵ و ۱۶) می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَار. وَمَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَیِّزًا إِلَیٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ».

[ای اهل ایمان! هنگامی که با کافران در حالی که بر ضد شما لشکرکشی می‌کنند روبه‌رو می‌شوید، به آنان پشت نکنید و نگریزید.

و هرکس در آن موقعیت به آنان پشت کند و بگریزد سزاوار خشمی از سوی خدا شود و جایگاهش دوزخ است و دوزخ بازگشتگاه بدی است مگر اینکه گریزش برای انتخاب محلی دیگر جهت ادامه نبرد با دشمن، یا پیوستن به گروهی تازه‌نفس از مجاهدان برای حمله به دشمن باشد.