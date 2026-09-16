خبرگزاری مهر، گروه استانها: چهارراه امام خمینی(ره) تاکستان در حدود ۲۰۰ شب گذشته به محل حضور مردمی تبدیل شده که با پرچمگردانی، سردادن شعار و مشارکت در برنامههای مختلف، حمایت خود را از کشور و نیروهای مسلح اعلام کردهاند.
در میان جمعیت، چهرههای متفاوتی دیده میشود؛ خانوادههایی که همراه فرزندان خود آمدهاند، نوجوانانی که حضورشان را یک مسئولیت اجتماعی میدانند و زنان فعال فرهنگی که این حضور را بخشی از وظیفه خود تلقی میکنند.
پرچم ایران در میان جمعیت به حرکت درمیآید و مردم با سردادن شعارهایی در محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی، تلاش میکنند با حضور خود، به تعبیر برخی حاضران، «سنگر خیابان» را حفظ کنند.
مادری که فرزندانش را همراه خود میآورد
معصومه بختیاری یکی از مادرانی است که همراه فرزندانش در این اجتماعات حضور پیدا میکند. او در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید حضور کودکان در متن چنین اجتماعاتی را بخشی از تربیت اجتماعی آنها میداند.
وی اظهار کرد: همیشه همراه بچههایم در اجتماعات حضور دارم و معتقدم تربیتی که بچهها در کف خیابان و در متن این اجتماعات تجربه میکنند، میتواند در آینده برای آنها بسیار تأثیرگذار باشد.
بختیاری با اشاره به شرایط کشور افزود: اتفاقاتی که امروز در کشور رخ میدهد، خواهناخواه آینده بچههای ما را درگیر خواهد کرد و به همین دلیل دوست دارم آنها در کنار مردم حضور داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به همدلی شکلگرفته میان مردم در این اجتماعات گفت: برای من جالب است که افرادی که پیش از این هیچ شناختی از یکدیگر نداشتند، در اینجا در کنار هم قرار گرفتهاند و به دوستانی صمیمی و متحد تبدیل شدهاند.
نوجوانی که از شب نخست حضور داشته است
باران بابایی نیز از جمله نوجوانانی است که از نخستین شب در این اجتماعات حضور داشته و همچنان در جمع مردم حاضر میشود.
او به خبرنگار مهر گفت: از شب اول در تجمعات شبانه حضور داشتم و احساس مسئولیت میکنم؛ فکر میکنم نسل نوجوان باید بیاید و نشان دهد که نسبت به شرایط جامعه بیتفاوت نیست.
این نوجوان قزوینی افزود: اگر در کنار هم باشیم، میتوانیم این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم و از آن عبور کنیم.
بابایی یکی از زیباترین بخشهای این اجتماعات را همدلی مردم دانست و گفت: وقتی مردم پرچم بزرگی را با هم بالا میبرند و تکان میدهند، احساس میکنم این پرچم فقط یک پرچم نیست، بلکه نمادی از حضور و اتحاد همه آدمهایی است که اینجا حضور دارند.
اگر یک شب نیایم، احساس میکنم نمازم قضا شده است
در میان حاضران، گلزار رحمانی از زنان فعال فرهنگی تاکستان نیز حضور دارد؛ بانویی که این حضور مستمر را برای خود یک تکلیف میداند.
رحمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این توفیقی است که خدا به من داده تا بتوانم، هرچند قدم کوچکی، برای خون شهدا بردارم و در کنار مردم عزیزمان حضور داشته باشم.
وی درباره انگیزه خود از حضور در اجتماعات شبانه گفت: احساس میکنم این اجتماعات برای ما مانند نماز شده است؛ اگر یک شب نیایم، احساس میکنم نمازم قضا شده است.
این بانوی فعال فرهنگی همچنین با اشاره به نگاه خود به آینده و شرایط جنگ افزود: نگاه ما قرآنی است و اعتقاد داریم مستضعفان زمین را به ارث خواهند برد.
رحمانی در پایان از عموم مردم خواست حضور خود را در اجتماعات پررنگتر کنند و گفت: باید یکدیگر را به حضور دعوت کنیم تا مردم به صورت گسترده و فعال در این اجتماعات حضور داشته باشند.
از سواد رسانه تا آموزشهای نظامی
اجتماعات شبانه تاکستان تنها به تجمع و شعار محدود نشده و در حاشیه آن، غرفههای آموزشی نیز برای گروههای مختلف مردم برپا شده است.
فاطمه فرزی از حاضران این اجتماعات در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امشب صدونودودومین شبی است که در تجمع حضور داریم و در کنار تجمع، غرفههای آموزشی ویژه خواهران و برادران نیز فعال است.
وی افزود: در این غرفهها موضوعاتی مانند سواد رسانهای، جهاد تبیین، کمکهای اولیه و آموزشهای نظامی ارائه میشود.
فرزی با اشاره به استقبال گروههای سنی مختلف از این برنامهها گفت: مخاطبان آموزشها از کودکان خردسال تا بزرگسالان هستند و حتی بانوان مسن نیز برای دریافت آموزشها مراجعه میکنند.
وی ادامه داد: بانویی حدود ۷۰ تا ۷۳ ساله داریم که با علاقه برای آموزش و تمرین باز و بست سلاح حضور پیدا میکند.
این بانوی تاکستانی همچنین حضور مستمر مردم در این اجتماعات را مورد توجه قرار داد و گفت: مردم شهرستان تاکستان در این مدت با علاقه و انگیزه در اجتماعات شرکت کردهاند و معتقدند برای دفاع همهجانبه از کشور باید این حضور را هر روز پررنگتر کنند.
هرکس به اندازه خودش سهمی دارد
در طول این تمام این شب ها، هرکس به اندازه توان خود در این اجتماع سهمی داشته است؛ یکی پرچم در دست گرفته، دیگری در ایستگاه صلواتی خدمت کرده و گروهی نیز با مشارکت در برنامههای فرهنگی و آموزشی به این اجتماعات شور و حال دادهاند.
خانوادهها نیز بخشی از این تصویر هستند؛ پدران و مادرانی که فرزندان خود را همراه آوردهاند تا در کنار دیگر مردم، این حضور را تجربه کنند. در سوی دیگر، نوجوانانی قرار دارند که حضور خود را نشانه بیتفاوت نبودن نسبت به سرنوشت کشور میدانند.
حالا ماه ها و شب ها از حمله آمریکا به خاک کشورمان گذشته است و چهارراه امام خمینی(ره) تاکستان همچنان شاهد حضور مردم است؛ حضوری متنوع از نظر سن و قشر اجتماعی که طی این مدت استمرار پیدا کرده است.
روایت این حدود ۲۰۰ شب، روایت مردمی است که هرکدام به اندازه توان خود نقشی بر عهده گرفتهاند؛ از نوجوان و خانوادهای که برای حضور آمدهاند تا فعال فرهنگی و خادمی که در بخشهای مختلف این اجتماعات مشارکت داشته است؛ حضوری که در تاکستان از نخستین شب آغاز شده و تا امشب ادامه دارد.
خبرنگار: فاطمه کریمی
نظر شما