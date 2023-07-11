شوک بزرگ به محافل اقتصادی و مالی کویت با استعفای وزیر دارایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه کویتی القبس به نقل از منابع موثق اعلام کرد که مناف الهاجری وزیر دارایی کویت در پی اختلافات داخل دولت و بلاتکلیفی تصمیمات اقتصادی و مالی استعفای خود را به شیخ احمد نواف الاحمد الصباح تخست وزیر تقدیم کرده است.

منابع مذکور تصریح کردند که استعفای وزیر دارایی پس از کمتر از یکماه از تشکیل دولت به سبب اختلافات بر سر واگذاری وابستگی سازمان سرمایه گذاری کل کویت به وزیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری رخ می دهد.

این منابع افزودند که جدایی بین وزارت دارایی و وزارت امور اقتصادی و سرمایه گذاری باعث ایجاد نوعی سردرگمی و عدم شفافیت در بین مسئولان مربوطه شده شده است.

القبس در ادامه گزارش خود آورده است: استعفای مناف الهاجری مشهور به کفایت و کاردانی عالی و توانمند در حل پرونده های سنگین و تجارب او در امور اقتصادی به مثابه شوکی به محافل اقتصادی و مالی کویت محسوب می شود.