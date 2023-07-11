واکنش روسیه به تصمیم فرانسه در ارسال تسلیحات دور برد برای اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کاخ کرملین) با اشاره به تصمیم فرانسه برای ارسال تسلیحات دور برد برای اوکراین، به موضع خصمانه پاریس واکنش نشان داد.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این ارتباط آمده است: تصمیم فرانسه برای انتقال موشک های دوربرد به اوکراین اشتباه است.

سخنگوی کرملین اضافه کرد: این اقدام پاریس دارای عواقب بسیاری برای کی یف خواهد بود.

وی در این خصوص افزود: این تصمیم روسیه را مجبور به انجام اقدامات تلافی جویانه خواهد کرد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که «امانوئل ماکرون» رئیس‌ جمهور فرانسه پیشتر اعلام کرد که پاریس تصمیم دارد موشک‌ های دوربرد در اختیار ارتش اوکراین قرار می‌دهد تا در ضدحملات به اوکراین کمک کند.

«برایان پیرلتیک»، تحلیل‌گر مسائل ژئوپلیتیک و تفنگدار سابق ارتش آمریکا اخیرا در گفت‌وگو با اسپوتنیک هشدار داد که ضدحملاتِ ارتش اوکراین در حال تبدیل به یک فاجعه است؛ آنچه در حال رخ‌دادن است، شکست کامل در برنامه‌ریزی صحیح و نفوذ به میادین مین (ارتش روسیه) است.

وی دراین‌باره تشریح کرد: از همان آغاز این تصوری اشتباه و بی‌نهایت غیرواقعی بود که ارتش اوکراین با آموزش نیروهای ناتو و تجهیزات و تسلیحات ناتو می‌تواند به ارتشی شکست‌ناپذیر تبدیل شود.نباید فراموش کنیم که ناتو پیش از آغاز ضدحملات در مدت بسیار کوتاهی نیروهای اوکراینی را آموزش داد و تسلیحاتی را در اختیار آنها قرار دادکه برای استفاده درست از آنها دست‌کم ۶ ماه تا یک سال باید آموزش می‌دیدند.

به گفته پیرلتیک «تلاش برای تسریع آموزش ارتش اوکراین از همان ابتدا قابل‌پیش‌بینی بود که فاجعه‌آمیز است و ما هم‌اکنون شاهد وقوع آن در میدان جنگ هستیم.»

بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت دفاع روسیه، اوکراین از آعاز ضدحملات تا ۹ جولای (یکشنبه هفته جاری) تقریباً ۱۲۵۰ خودروی زرهی (شامل تانک)، نزدیک به ۹۵۰ خودروی نظامی دیگر، ۲۹ موشک انداز و ۴۲۵ قبضه توپ و موشک، خمپاره انداز و بیش از ۵۰۰ هواپیمای بدون سرنشین، ۲۲ هواپیما و ۶ بالگرد را از دست داده است.

ضدحملات ارتش اوکراین که از ماه‌ها پیش مقامات و رسانه‌های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشده‌اند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.