نصب دستگاه محدودکننده مصرف برق در بیش از ۲۰۰ اداره گیلان

‌به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی مهدی زاده اظهار کرد: با دستور وزارت نیرو، کنتورهای برق ۲۴۲ دستگاه اداری و دولتی گیلان با نصب محدودکننده‌های مصرف، به صورت لحظه‌ای پایش می‌شوند تا در صورت عبور از محدوده تعیین شده‌ی مصرف برق و بی توجهی به اخطارهای صادر شده، به صورت خودکار و از راه دور قطع شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان افزود: مشترکان اداری گیلان باید در ساعات اداری در محدوده‌ی تعیین شده و پس از ساعت سیزده، ۶۰ درصد این مقدار را مصرف کنند تا با قطعی برق مواجه نشوند.

وی با قدردانی از همکاری مردم گیلان برای مدیریت مصرف برق در روزهای گذشته ادامه داد: در ابتدای این هفته، برق ۵۰ دستگاه دولتی گیلان به دلیل عبور از محدوده تعیین شده‌ی مصرف قطع شد.

مهدی زاده با اشاره به تلاش شبانه روزی کارکنان و متخصصان شرکت توزیع برق گیلان برای تأمین برق مشترکان استان گفت: از شهروندان گیلانی و همه مشترکان انتظار داریم با رعایت راهکارهای مصرف بهینه برق در خانه و محل کار، از قطع شدن جریان برق دیگر مشترکان جلوگیری کنند.