قاتل دختر ۱۹ ساله دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: در پی اعلام خبر مبنی بر مرگ مشکوک دختری نوجوان که علت مرگ نیز خودکشی اعلام شده بود، تیم تخصصی از مأموران کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر (عج) پلیس پیشگیری تهران سریعاً به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران کلانتری با حضور در صحنه متوجه آثار کبودی بر روی سر و گردن دختر شدند که همین سر نخ کافی بود که مأموران اعزامی به اظهارات پدر وی مبنی بر خودکشی دخترش مظنون شده و موضوع را با بازپرس ویژه قتل در میان بگذارند.

وی گفت: بعد از تحقیقات پلیسی و پی جویی های انتظامی و همچنین بررسی صحنه جرم مشخص شد پدر دختر پس از متوجه شدن روابط غیر متعارف دخترش با فرد مذکری، وی را با ضربات به سر و خفه کردن به قتل رسانده است.

سرهنگ گودرزی در پایان ضمن اشاره به اینکه پدر دستگیر شده که از اتباع کشورهای همسایه هستند در بازجویی‌های پلیس به ارتکاب قتل دخترش اعتراف کرد افزود: آموزش مهارت‌های زندگی و اندکی تحمل، تدبیر و گذشت از بروز چنین حوادثی پیشگیری خواهد کرد.