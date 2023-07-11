ضاربان آمران به معروف در بوستان انقلاب شاهین شهر دستگیر شدند

سرهنگ بهزاد ثابت راسخ در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند روز قبل در بوستان انقلاب شاهین شهر پدر و پسری در مواجهه با ایجاد مزاحمت چند جوان اوباش برای یکی از نوامیس اقدام به تذکر لسانی و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند که در پی آن ۲ نفر از آنها به طرزی ناجوانمردانه با سلاح سرد به این ۲ آمر به معروف حمله ور و آنها را به شدت مجروح و از محل متواری می‌شوند.

وی افزود: بلافاصله با دریافت این خبر تیمی متشکل از مأموران زبده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان شاهین شهر، مأمور شناسایی و دستگیری ضاربان و عاملان این اقدام ناجوانمردانه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه تصریح کرد: در نهایت با تلاش شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی پلیس هر ۲ ضارب اصلی شناسایی و صبح امروز در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف تعدادی سلاح سرد و اقلام ممنوعه دیگر از متهمان و تحویل آنها به مرجع قضائی، بر حمایت همه جانبه پلیس از آمران به معروف تاکید و خاطر نشان کرد: امنیت و آرامش جامعه خط قرمز پلیس بوده و کسانی که بخواهند خدشه‌ای به امنیت و آرامش شهروندان وارد کنند به شدت و برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.