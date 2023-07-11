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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۶

وزیر کابینه نتانیاهو: آمریکا پشت‌پرده اعتراضات در اسرائیل است

وزیر کابینه نتانیاهو: آمریکا پشت‌پرده اعتراضات در اسرائیل است

یکی از وزرای کابینه نتانیاهو، آمریکا را به حمایت پشت‌پرده از اعتراضات در اراضی اشغالی متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، «عمیحای شیکلی» وزیر امور اجتماعی رژیم صهیونیستی مدعی شد: ایالات متحده آمریکا از اعتراضات در اسرائیل پشتیبانی می‌کند و بایدن به طور ویژه در این زمینه با یائیر لاپید و ایهود باراک (رهبران مخالف نتانیاهو) در ارتباط است.

وی تاکید کرد که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نقشی اساسی در تشدید اعتراضات در اراضی اشغالی علیه طرح اصلاحات قضایی دارد.

روزنامه عبری زبان هاآرتص بیان کرد که عمیحای شیکلی گفته که دولت بایدن روابط نزدیکی با یائیر لاپید رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی دارد.

شیکلی اظهار داشت که اظهارات بایدن در مورد اعتراضات در اراضی اشغالی هر زمان که نیاز به سرکوب این اعتراضات احساس می‌شود، بسیار قابل توجه است.

شیکلی تصریح کرد که ظاهراً اظهارات بایدن از قبل برنامه‌ریزی شده است. او گفت که آمریکا نقشی مهم در تشدید اعتراضات و تظاهرات‌ها در اراضی اشغالی ایفا می‌کند.

کد مطلب 5834057

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