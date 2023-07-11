به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای عبری زبان به نقل از یکی از سران با نفوذ و معارض سیاستهای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی فاش ساختند که این مقام صهیونیستی هشدار داده است که «اسرائیل در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته است.»
خبرگزاری المیادین شامگاه سهشنبه گزارش داد که «بنی گانتز» وزیر پیشین وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با انتقاد به برنامه اصلاحات قضائی نتانیاهو هشدار داد در صورت سماجت نتانیاهو در تصویب این طرح قضائی، «اسرائیل به سرعت به سمت جنگ داخلی پیش خواهد رفت.»
به گزارش منابع خبری فلسطینی، هزاران تظاهرکننده شامگاه امروز (سهشنبه) در اعتراض به طرح اصلاحات قضائی بنیامین نتانیاهو، به خیابانها آمده و فرودگاه بن گوریون و بزرگراههای اصلی این شهر را محاصره کردند.
این اعتراضات از زمانی شکل گرفت که ائتلاف راستگرا کابینه بنیامین نتانیاهو، تصویب لایحهای را برای محدود کردن اختیارات دستگاه قضائی در دستورکار قرار داد که به باور تحلیلگران اوضاع فلسطین اشغالی، این رویکرد یکی از عمیقترین شکافها طی دهههای اخیر این رژیم موقت نامشروع را رقم زد.
به گزارش رسانههای فلسطینی، یک روز پس از تصویب یک ماده کلیدی در این لایحه، که هدف آن محدود کردن قدرت دیوان عالی این رژیم از سوی نتانیاهو است، تجمعهای جدید و گستردهتر معترضان با برافراشتن پرچمها و ایجاد ترافیک در تقاطعهای اصلی و بزرگراهها در سراسر فلسطین اشغالی حرکت را متوقف کرد.
بر پایه همین گزارش، معترضان بعضاً در جادهها دراز کشیده و یا اقدام به پرتاب آتش کردند.
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