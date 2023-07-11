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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۰

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد:

۴طرح صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می شود

۴طرح صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می شود

یاسوج- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: شش طرح مهم از مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهور به استان بود که از این طرحها، چهار طرح در سفر دوم افتتاح می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم روزبهان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در دور نخست سفر، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهدشت، صنایع پلیمر گچساران، کارخانه قند یاسوج، کارخانه گیاهان دارویی و بیواتانول باشت از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بود که در هفته‌های آینده چهار طرح از این شش طرح افتتاح می‌شود.

وی بیان داشت: طرح‌های افتتاحی شامل پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهدشت، صنایع پلیمر گچساران، کارخانه قند یاسوج و کارخانه گیاهان دارویی است.

روزبهان اظهار داشت: طرح‌های پتروشیمی چرام، اسید فسفریک و فسفات چرام، پترو پالایشگاه گچساران و مینی پالایشگاه دهدشت، در استان آماده کلنگ زنی است.

وی افزود: صنایع پلیمر گچساران ۱۵ درصد و پتروشیمی دهدشت ۴۳ درصد، پیشرفت کاری دارند.

کد مطلب 5834089

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