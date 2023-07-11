۴طرح صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم روزبهان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در دور نخست سفر، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهدشت، صنایع پلیمر گچساران، کارخانه قند یاسوج، کارخانه گیاهان دارویی و بیواتانول باشت از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بود که در هفته‌های آینده چهار طرح از این شش طرح افتتاح می‌شود.

وی بیان داشت: طرح‌های افتتاحی شامل پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهدشت، صنایع پلیمر گچساران، کارخانه قند یاسوج و کارخانه گیاهان دارویی است.

روزبهان اظهار داشت: طرح‌های پتروشیمی چرام، اسید فسفریک و فسفات چرام، پترو پالایشگاه گچساران و مینی پالایشگاه دهدشت، در استان آماده کلنگ زنی است.

وی افزود: صنایع پلیمر گچساران ۱۵ درصد و پتروشیمی دهدشت ۴۳ درصد، پیشرفت کاری دارند.