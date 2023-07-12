نشست زندگی آگاهانه با حضور فعالین رسانه ای همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت مجموعه رسانهای خبرگزاری مهر استان همدان، نشست زندگی آگاهانه با حضور فعالین رسانهای و فرهنگی برگزار شد. در این نشست، وحید مطهری موید مواردی چون بسترهای تشکیل ازدواج آگاهانه، مؤلفههای انتخاب آگاهانه، خودشناسی و شناخت روحیات و اخلاق و احساسات فردی، نحوه ورود به زندگی آگاهانه بر مبنای انتخاب آگاهانه، موضوع ازدواج آگاهانه، پایدار و آسان را بیان کرد.
این نشست در ادامه پرونده رسانهای خبرگزاری مهر درخصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تشکیل شد.
خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه مسیر جوانی جمعیت با حل مشکلات ازدواج جوانان هموار میشود، سعی دارد تا وضعیت جوانان همدانی چشم انتظار اعطای تسهیلات ازدواج و ودیعه مسکن را به مسئولین نشان داده و زمینه را برای اجرای هر چه مناسبتر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانونهای مختص ازدواج جوانان فراهم سازد.
در کنار این روند، همزمان با هفته ازدواج در سال جاری، برگزاری اولین نشست هماندیشی فعالان رسانهای حوزه «خانواده» همدان توسط خبرگزاری مهر دنبال و به نتیجه رسید و سعی میشود تا سلسله نشستهای تخصصی در محور خانواده، جوانی جمعیت و ازدواج به انجام رسد.
توانمندسازی فعالین رسانهای یکی دیگر از برنامههای پیش رو است که نشست زندگی آگاهانه به همین منظور برگزار شد.
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