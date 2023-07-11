مجمع مجالس آسیایی روابط میان مجالس را توسعه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری اجلاس کمیته دائمی برنامه و بودجه مجمع مجالس آسیایی که صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲) در هتل آزادی تهران برگزار شد با رؤسای هیأت‌های پارلمانی حاضر در این نشست دیدار و گفت‌وگو کرد.

قالیباف ضمن خوش‌آمدگویی و آرزوی موفقیت برای رؤسای هیأت‌های پارلمانی در رسیدن به اهدافی که در کمیته‌ها تعیین شده است قرن پیش رو را قرن آسیا معرفی و تأکید کرد: مجمع مجالس آسیایی(APA) باید با این نگاه نسبت به آینده گام برداشته و برنامه‌ریزی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت که با توجه به تحولات بین‌المللی ضرورت دارد مجموعه APA ساختار خود را همواره تقویت و به روز کرده و روابط میان مجالس آسیایی را توسعه دهد.

علی احمد فیصل نایب رئیس مجلس فلسطین در این دیدار با تأکید بر ضرورت همگرایی در موضوع فلسطین، خواستار محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه در جنین از سوی کشورهای عضو شد.

رئیس هیأت پارلمانی قطر نیز در این دیدار تأکید کرد که همه کشورهای آسیایی از ایده مقابله با نفرت پراکنی علیه ادیان و متون مقدس از جمله قرآن کریم حمایت کنند.

همچنین رئیس هیأت پارلمانی هند نیز با تأکید بر ضرورت ترویج صلح در آسیا، مراتب قدردانی پارلمان هندوستان از میزبانی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، سایر هیأت‌های حاضر در این نشست نیز از جمهوری اسلامی ایران به ویژه مجلس شورای اسلامی در میزبانی این دوره از نشست‌های کمیته در تهران قدردانی و تشکر کردند.