توانمندی دفاعی ما به مرحله شکست ناپذیری رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در اجتماع فرماندهان نیروی زمینی با تجلیل از نقش نیروهای دفاعی و نظامی از جمله نیروی زمینی سپاه در ایجاد قدرت بازدارندگی گفت: در دنیا هیچ نیروی نظامی و دفاعی را سراغ نداریم که با انواع مختلف و طیف‌های متنوعی از تهدید روبرو شده باشد و آن هم نه در یک روز، یک ماه، چند ماه، بلکه چندین دهه ولی ساختار دفاعی ما ضمن مواجهه با چنین شرایطی، محصول فشردگی و تراکم تجربیات سخت و سنگین در برابر همه دشمنان پیشرفته و غیر پیشرفته در عصر جدید است.

وی تاکید کرد: با تدارک و تمهیدات انجام شده، نیروی دفاعی کشور به یک سد مستحکم تبدیل شده و هر اقدامی برای رویارویی با این قدرت، یک انتحار و به مثابه سر به صخره کوبیدن است.

سرلشکر سلامی افزود: شاید برخی تصور کنند که بازدارندگی فقط در موشک و پهپاد است اما امروز چیزی که دشمن را ناامید کرده است، شکل‌گیری یک قدرت بی‌انتها در مقابل هر دشمنی است؛ قدرتی آراسته، صاحب تجربه و سلاح حاضر در میدان با فرماندهانی رشید، مبتکر، مؤمن که هرگز عقب نمی‌نشینند.

فرمانده کل سپاه با اشاره به شیوه‌های گوناگون دشمن در مقابله با انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان کوچک امروز متصل به استراتژی‌های بزرگ هستند و هرگز تصور نمی‌کنیم که این‌ها انسان‌هایی جدا از سناریو و تصویر جهانی تقابل علیه نظام هستند؛ اینها دقیقاً پیاده نظام دشمن هستند.

وی افزود: دشمن به دلیل ضعف‌های ذاتی، نیابتی عمل می‌کند و دیگر امکان ندارد آمریکایی‌ها روی زمین با شما درگیر شوند چرا که به خوبی می‌دانند این کار یک انتحار بزرگ برای آنان خواهد بود اما می‌روند و مشابه سازی می‌کنند، شارژ عقیدتی و حمایت مالی می‌کنند، گروه‌ها و گروهک‌هایی را تولید می‌کنند و به نظام سیاسی و اطلاعاتی متصل می‌شوند و از آنجا، این‌ها را روانه می‌کنند.

سرلشکر سلامی گفت: کسی که در فلان نقطه دست به اقدام تخریبی تاکتیکی می‌زند یا در فلان برجک و پاسگاه با شما می‌جنگد این دقیقاً دستور کار خود را از واشنگتن و نیویورک گرفته است.

وی افزود: مقابله شما با این عناصر در حقیقت خنثی سازی سناریوی دشمن در مقیاس وسیع است؛ به ظهور و بروز تاکتیکی این عمل نگاه نکنید و فکر نکنید که عمل شما در یک پاسگاه، یک عمل تاکتیکی است، این دقیقاً مقابله با پیاده سازی سناریوی راهبردی دشمن است.

سرلشکر سلامی با بیان اینکه ما ممکن است نسبت به قدرت‌های مدعی جهانی قلیل باشیم اما ضعیف نیستیم، تاکید کرد: ما ممکن است نسبت به دشمنان کمتر باشیم اما قوی هستیم نه فقط در قوت ایمان بلکه در سلاح، ساختار، سازماندهی و....

وی به دیدار اخیر فرمانده نیروی زمینی سپاه با فرمانده معظم کل قوا اشاره کرد و افزود: حضرت آقا در دیدار اخیر از اینکه نیروی زمینی سپاه هم به پهپاد مجهز شده و در عین حال خودش آن را می‌سازد بسیار خوشحال شدند و فرمودند که ساخت پهپاد توسط خود شما یک کار موازی نیست و از موشک‌ها و اینکه چه مشخصاتی دارند سوال شد که اینقدر دقیق عمل می‌کنند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موضع‌گیری برخی از دشمنان درباره دقت موشک‌هایمان اشاره کرد که دقت هدف گیری آن را به داشتن نفوذی ارتباط داده‌اند گفت: دشمن فکر می‌کند که ما در نقطه اصابت نفوذی داریم که موشک‌ها دقیق به نقطه اصابت برخورد می‌کند البته ممکن است هم نفوذی داشته باشیم اما این دو هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند.

وی افزود: ما در طول این سال‌ها با همه نقاط قوت و ضعف دشمن آشنایی پیدا کرده‌ایم و کاملاً او را می‌شناسیم و این بزرگترین سرمایه است.

سرلشکر سلامی به ماجرای تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران از اقلیم کردستان و پاسخ قاطع نیروی زمینی به آن اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها بنا به اعتراف خودشان در اقلیم کردستان می‌خواستند که کار بزرگی را علیه ما انجام دهند که جان بولتون بخشی از این سناریو را افشا کرد و آن جداسازی قطعه‌ای از سرزمین ما و یا تسلط بر یک یا چند شهر ما حتی برای مدت کوتاه و به دنبال آن انجام یک عملیات روانی وسیع بود.

وی افزود: نیروی زمینی سپاه در این ماجرا نیز پیش دست دستی کرد و این آرایش دشمن را به هم ریخت و می‌دانید دشمن قاعده مند عمل می‌کند و وقتی قاعده را به هم می‌ریزید تا تولید قاعده جدید مدت زیادی وقت خواهد گرفت تا قاعده جدید تولید کند؛ دشمن ما عظیم الجثه است اما نمی‌تواند سریع تغییر ایجاد کرده و انعطاف آنها کم است وقتی شما آنها را به هم می‌ریزید این آشفتگی و تبدیل آن به نظم، کار مشکلی است و در اینجا نیز شما یک تأثیر راهبردی در یک فتنه عظیم گذاشتید.