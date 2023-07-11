به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خرم روز سه‌شنبه در نشستی با مسئولان صنایع آب و برق استان، اعلام کرد: از اعتبارات استانی نیز تا حد توان مبلغی در جهت تکمیل پروژه‌های انتقال آب تخصیص خواهد یافت.

وی با تاکید بر اتمام پروژه‌های تأمین آب و برق در استان، گفت: کمبود منابع، برخی پروژه‌ها را با تأخیر مواجه کرده که باید تلاش کنیم با اقدامات ابتکاری و اهتمام جهادی این مساله را مدیریت کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش مصرف آب و برق در روزهای اخیر، از اهتمام جدی و تلاش شبانه‌روزی مسئولان برای پایداری شبکه و جلوگیری از بروز مشکل در این بخش خبر داد و از مردم استان خواست با صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، دستگاه‌های مسئول را در مدیریت بهینه و عبور از دوره اوج مصرف کمک کنند.

عابدین خرّم در این نشست که در شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان تشکیل شد، پس از ارائه گزارش وضعیت تأمین و مصرف آب و برق استان از سوی مدیران شرکت‌های ذی‌ربط، با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای اخیر، گفت: در هفته جاری شاهد گرم‌ترین روزهای سال در تبریز و استان بودیم که منجر به افزایش ۶.۳ درصدی مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد و در برخی نقاط استان مشکلاتی را پدید آورد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت تأمین آب و برق استان باید در بین مسئولان حل شده و نگرانی به مردم، صنایع و دیگر مصرف‌کننده‌ها منتقل نشود؛ گفت: مردم و صاحبان صنایع نیز باید در راستای رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف آب و برق اهتمام جدی داشته باشند تا بتوانیم از دوره اوج مصرف عبور کنیم.

خرّم ادامه داد: گزارش‌ها حاکی از مدیریت مناسب توسط مسئولان امر است؛ اما گاهی به دلیل ناترازی و حوادث غیرمترقبه، برخی مشکلات اجتناب‌ناپذیر پیش می‌آید که دستگاه‌های مربوط آمادگی لازم برای مواجهه با آنها را دارند.

وی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌ها باید به‌گونه‌ای هماهنگی کنند که هیچ تعللی در انجام مأموریت‌ها صورت نگیرد و همه برای مواجهه با مشکلات احتمالی آماده باشند.

استاندار آذربایجان شرقی پس از این نشست از منطقه ۴ آب و فاضلاب تبریز بازدید کرد و در جریان نحوه تأمین آب شرب شهروندان در منطقه شمالی کلانشهر تبریز قرار گرفت.