ماه محرم فرصت مناسبی برای جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حاج مرتضی طاهری عصر سه شنبه در اجتماع مداحان و آئین بزرگداشت تکریم از ذاکرین اهل بیت (ع) گیلان در رشت، اظهار کرد: ذاکری در محرم اباعبدالله الحسین (ع) یک افتخار قلبی است.
وی با اشاره به آسیبها و چالشهای فرهنگی در جامعه افزود: تعطیلی روضههای خانگی سبب بروز چالش فرهنگی و اعتقادی و در بین خانوادهها شده است.
این ذاکر مطرح اهل بیت (ع) با بیان اینکه تعطیلی روضههای خانگی منجر به تزلزل بنیان خانواده شده است، گفت: روضههای خانگی قوام بخش بنیان خانواده و جامعه است.
طاهری با تاکید بر لزوم شیوههای نوین در تبلیغ دین بیان کرد: روشهای تبلیغ دین باید متناسب با نیازها و ذائقههای فکری و اندیشهای جامعه بروز شود.
وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین، افزود: جهاد تبیین این روزها فقط به عنوان ابزار شعاری در نشستها و همایشها تبدیل شده است.
این ذاکر اهل بیت (ع) با بیان اینکه جهادگر واقعی کسی است که جانش را کف دست میگیرد، گفت: جهادگری ها در عرصه تبیین دین باید واقعی و عملیاتی شود.
طاهری با اشاره به فضای التهاب آلود در اغتشاشات اخیر اضافه کرد: جهاد تبیین فقط در گفتار و بیان نیست بلکه باید با پوشش مناسب جهاد تبیین صورت گیرد.
وی با بیان اینکه محرم ماهِ جهاد تبیین است، افزود: منبر شبهای محرم و محتوای فرهنگی و معرفتی این شبها، اثرگذاری ویژه ای در بخشهای مختلف دارد.
این مداح اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه برخی بی حجابیها از روی عدم آگاهی است، گفت: با تبیین درست ارزشهای اسلامی و نتایج مثبت عفاف و حجاب در جامعه، میتوان از رذیلتهای امروز جامعه کاست.
طاهری با بیان اینکه ایرانیها فطرتا و ذاتاً حسینی هستند، اضافه کرد: اهل سنت و سایر ادیان در ایران ارادت قلبی به امام حسین (ع) و ائمه اطهار دارند.
وی با بیان اینکه یک تلنگر مسیر زندگی افراد را تغییر میدهد، افزود: ادبیات، ظواهر و رفتار در تفکر و اندیشه افراد تأثیرگذار است.
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