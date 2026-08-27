به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری، نمایشگاه گروهی هنرجویان کارگاه هنر کودک به راهنمایی ساقی نظرداد با نام «وقتی رنگ‌ها حرف می‌زنند»، ساعت ۱۷ روز جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵ با حضور پدیدآورندگان آثار در نگارخانه بهارک افتتاح خواهد شد.

نمایشگاه گروهی هنرجویان کارگاه هنر کودک به راهنمایی ساقی نظرداد، نمایشگاه گروهی ۱۹ هنرمند کودک از کارگاه هنر کودک است که در رشته نقاشی با متریال ترکیب مواد، آبرنگ، گواش، پاستل و غیره، دست به خلق اثر زده‌اند.

اسامی هنرمندان شرکت‌کننده در رویداد شامل سیده آنیتا شجاعی، ماهانا لطفی، یارا اله یاری نیک، دلوان فرهنگیان، محمدرضا دیهیم، آرمیتا حیدرزاده، آویسا سلیمانی، دیا نام‌آور، دلیار سهرابی کاشانی، عرشیا شفیعی، ماهانا مهرپویا، آرتا نیک فر، ملورین زارعیان، دلوان ترکی پور، مهشید سعیدی، مهتاب سعیدی، هانا قناتیان نجف‌آبادی، السا نصیری و نیروانا فروغی‌فر است.

ساقی نظرداد که آموزش هنرجویان کارگاه هنر کودک را بر عهده دارد، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی در رشته گرافیک است و از دهه هشتاد شمسی تاکنون، به تدریس رشته نقاشی و خلاقیت کودک و نوجوان در فرهنگسراهایی همچون رسانه و ملل و همچنین، در کارگاه شخصی خودش مشغول بوده و نمایشگاه‌های گروهی متعددی از آثار هنرجویان برگزار کرده است. علاوه بر تالیف جزوه آموزشی «تربیت معلم هنر کودک»، وی سال‌ها تجربه آموزش مربیگری در دوره‌های آزاد پردیس هنرهای زیبا را نیز در کارنامه دارد. پیش از این، تعدادی دیگر از هنرجویان در سه نمایشگاه گروهی برگزارشده اخیر کارگاه هنر کودک در نگارخانه بهارک شرکت کرده بودند.

نمایشگاه گروهی هنرجویان کارگاه هنر کودک به سرپرستی ساقی نظرداد، از ۷ تا ۱۱ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای هنردوستان است.