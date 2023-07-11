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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۸

سالانه انجام می‌شود؛

تولید ۳۸ هزار تن پنبه در خراسان‌ شمالی

تولید ۳۸ هزار تن پنبه در خراسان‌ شمالی

بجنورد_ استاندار خراسان شمالی به برداشت مکانیزه و بالا بردن بهره وری محصولات کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: از ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین، ۳۸ هزار تن پنبه سالانه در خراسان‌شمالی تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد سه شنبه در نشست وبیناری با پیمان سعادت سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن اظهار داشت: از شرکت کاوازاکی ژاپن برای ارزیابی استعدادهای استان و سرمایه گذاری دعوت می‌کنیم.

استاندار خراسان‌شمالی به بخشی از پتانسیل‌های بالقوه استان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: از ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین، ۳۸ هزار تن پنبه در سال تولید می‌شود.

وی ادامه داد: ۷ کارخانه پنبه پاک کنی با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در استان داریم.

حسین نژاد گفت: از ۵ هزار و ۵۵۰ هکتار باغات پسته نیز به طور کلی سالیانه ۳۰۰ هزار تن محصولات باغی در استان تولید می‌شود.

استاندار خراسان شمالی به ظرفیت تولید زعفران استان هم اشاره کرد و گفت: شهرستان‌های شیروان، فاروج و بجنورد بیشترین سهم نگین زعفران با تولید ۲۰ تن را دارند.

وی با اشاره به وجود ۶ کارخانه میوه خشک کنی در استان افزود: سالانه هزار و ۶۰۴ تن میوه در سطح استان خشک می‌شود.

حسین نژاد بیان داشت: ۳ هزار و ۳۱۳ هکتار باغ گردو، تولید ۱۱۳ هزار تن انگور و وجود ظرفیت‌های ویژه در بخش گیاهان دارویی و وجود دستگاه اسانس گیر از استعدادهای استان است.

استاندار خراسان‌شمالی گفت: برداشت مکانیزه و بالا بردن بهره وری از ویژگی‌های مهم این استان در بخش کشاورزی است.

کد مطلب 5834155

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