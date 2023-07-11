درآمدزایی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی دولت از مولدسازی دارایی ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در آئین رونمایی از تالار مولدسازی داراییهای دولت در بورس، اظهار داشت: در قالب طرح مولدسازی داراییها، پیشبینی شده است دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
وی گفت: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیارد دلار است، همچنین بدهی به نظام بانکی، سازمانهای بیمهای و تأمین اجتماعی عددهای قابل توجهی است.
این نماینده مجلس افزود: ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تعهد نقدی و سررسیده شده دولت قبل بابت اصل و فرع بدهیها سررسید میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی نباید از یک رقم بالا برود و ریسک دولت را نباید افزایش دهد.
گفتنی است، امروز تالار مولدسازی داراییهای دولت در بورس کالا، با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بورس، رئیس سازمان خصوصیسازی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و جمعی دیگر از مسؤولان در وزارت اقتصاد و دارایی رونمایی شد.
نظر شما