سعید جابری انصاری در گفتوگو با خبرنگار مهر از ایجاد پلت فرم ثبت مشخصات کاربران فضای مجازی در پیام رسان های داخلی خبر داد و گفت: افرادی که طی فراخوان عمومی نسبت به ثبت مشخصات کانالهای اطلاع رسانی خود اقدام کرده اند علاوه بر اخذ مجوز فعالیت، از تسهیلات بانکی نیز برخوردار خواهند شد.
وی بیان کرد: درگاه ثبت مجوز فعالیت رسانههای مجازی در استان البرز برای نخستین بار در کشور اجرایی میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز تصریح کرد: این طرح با هدف حمایت از فعالان فضای مجازی در پلت فرمهای داخلی آغاز شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: طبق اطلاعیه قبلی مبنی بر ثبت مشخصات کاربران فضای مجازی استان در پیام رسانهای داخلی به آدرس https://alborz.farhang.gov.ir/fa/news/698267 و ارسال اطلاعات به ایتای شماره ۰۹۱۲۲۶۳۴۳۶۷ این امکان فراهم شده تا تمامی فعالان کانالهای اطلاع رسانی در استان البرز مشخصات خود را از طریق سامانه ثبت نموده و مجوز فعالیت اخذ کنند.
وی متذکر شد: اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای حمایت از رسانههای فعال در فضای مجازی داخلی از اهداف این طرح به شمار میرود.
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