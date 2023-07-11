پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز سه شنبه در نشست شورای اشتغال خوزستان که در محل استانداری برگزار شد، افزود: میزان تعهد پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانک‌های استان بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

استاندار خوزستان اظهار کرد: از آنجا که هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای زیادی در استان وجود نداشته، فرزندان ما در مدارس برای انجام کارهایی با مهارت بالا تربیت نشده‌اند.

وی عنوان کرد: هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه مهارت آموزی می‌توانند خلأ مهارت آموزی در خوزستان را برای تربیت و آموزش نیروی ماهر پُر کنند.

حسینی محراب افزود: از جوانان و نوجوانان و همچنین خانواده‌های آنها درخواست می‌شود بحث فنی حرفه‌ای را به صورت جدی از طریق دانشگاه مهارت‌آموزی و همچنین سازمان فنی و حرفه‌ای دنبال و در کلاس‌های ارائه شده شرکت کنند.

حسینی محراب گفت: بر اساس قانون کار، هیچ کارگر و تکنسین ماهری در دنیا بیکار نمی‌ماند و می‌تواند به صورت شخصی یا در مجموعه‌ای مشغول به کار شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در خوزستان آموزش فنی قوی وجود ندارد، شرکت‌ها و صنایع بزرگ استان مجبور هستند، نیروی لازم را از جاهای دیگر جذب کنند؛ لذا باید به این موضوع توجه شود و آموزش‌های فنی استان به سمت تربیت نیروی ماهر گام بردارند.

استاندار خوزستان بر راه اندازی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در جوار صنایع بزرگ استان تاکید کرد و گفت: صنایع استان می‌توانند با راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی نسبت به جذب نیروهای مورد نیاز خود اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر زارعت چوب در خوزستان دنبال شود می‌تواند علاوه بر اشتغالزایی به سرسبزی استان کمک کند، اضافه کرد: چند کارخانه زراعت چوب فعال در استان وجود دارد که اشتغال خوبی ایجاد کرده‌اند و می‌توان این موضوع را در سطح وسیع‌تری دنبال کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به اشتغالزایی در ۵۰ روستای مشخص شده از طریق بوم‌گردی گفت: با توجه به صنایع دستی موجود در این ۵۰ روستا، می‌توان بیش از ۱۰ هزار شغل ایجاد کرد.