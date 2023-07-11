عزم جزم برای مقابله با فرار مالیاتی/شناسایی ۱۷هزار مؤدی جدید یزدی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجف زاده، روز سه‌شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته مالیات اظهار داشت: امسال حدود ۸۸ هزار اظهارنامه مالیاتی از مشاغل استان یزد دریافت شد که از این تعداد بیش از ۷۰ هزار مورد، اظهارنامه تبصره‌ای بوده است.

وی با بیان اینکه تراکنش حساب و دستگاه پوز به منزله فروش است و مالیات بر اساس آن تعیین می شود، افزود: در صورتی که مستنداتی ارائه شود که برخی از تراکنش ها درآمدی نبوده، از فهرست مشمول مالیات حذف خواهد شد.

نجف زاده در مورد پذیرش فرم ۱۰۰ نیز بیان کرد: استان یزد در زمینه پذیرش فرم تبصره ۱۰۰ در کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با بیان اینکه اغلب مشاغل استان یزد با رقم مالیات خود مشکلی نداشتند، افزود: اغلب مؤدیان مالیاتی استان یزد که از کسبه و اصناف هستند، پذیرفته اند که مالیات تعیین شده برای آنها صحیح است.

وی همچنین از شناسایی ۱۷ هزار مؤدی مالیاتی جدید به صورت خوداظهاری خبر داد و عنوان کرد: در مورد فرارهای مالیاتی نیز برنامه هایی در نظر گرفته شده و این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان امور مالیاتی در سطح کشور و استانها مورد توجه قرار گرفته است.

نجف زاده با بیان اینکه سال گذشته سه مورد فرار مالیاتی در استان یزد شناسایی شد که یک مورد آن تراکنش بانکی ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی داشته است، افزود: فرار مالیاتی این تراکنش در حال رسیدگی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد ادامه داد: رسیدگی به فرار مالیاتی مشمول مرور زمان است و مراحل قانونی در مواردی دو سه سال طول می کشد.

وی یادآور شد: فرار مالیاتی یاد شده، رشته شغلی خاصی نداشته و در همه زمینه ها اقدام به صدور فاکتورهای صوری شده است.

نجف زاده عنوان کرد: در مواردی که فاکتورهای صوری صادر شده باشد، سراغ افراد ثالثی می رویم که از صدور این قبیل فاکتورها منتفع می شوند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقدام به راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی کرده و مردم می‌توانند هرگونه تخلف و اقداماتی مانند عدم استفاده از کارت‌خوان را از طریق این سامانه و شماره تماس ۱۵۲۶ در اختیار نظام مالیاتی کشور قرار دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.