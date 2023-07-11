به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی در دیدار شهردار تهران با تقدیر از عملکرد مدیریت شهری گفت: از تلاش‌ها، ابتکارات و پیوستگی شهرداری تهران در پیشبرد کارها تشکر می‌کنم، استمرار و پیوستگی یکی از رازهای موفقیت در کارهاست و باید برنامه‌ریزی‌های شهرداری تهران به گونه‌ای باشد که برنامه‌ها در مدت زمان محدود مسئولیتی که برعهده دارید به نتیجه مطلوب برسد.

وی افزود: آسایش مردم گاهی در پیشبرد برنامه‌های شهری نادیده گرفته می‌شود، به عنوان مثال در بعضی شهرها گاهاً در نتیجه پروژه‌های عمرانی بخشی از راه مردم به صورت موقت بسته می‌شود، و در نتیجه همین اقدام شاهد ایجاد نارضایتی در بین بعضی از شهروندان بوده‌ام، حتی این نارضایتی باعث می‌شود مردم شیرینی خدمتی که به آنها توسط شهرداری‌ها می‌شود را به درستی نچشند و دستاورد پروژه‌های عمرانی را به درستی درک نکنند.

آیت‌الله اراکی در ادامه تاکید کرد: شهر یک موجود جاندار است و باید به روح آن توجه ویژه‌ای داشت، در فصل نخست کتاب «اقتصاد شهری» نیز مفصلاً به این مبحث پرداخته‌ام. پیوستگی اجتماعات در شهر تنها بر مبنای روابط خارجی پایه‌گذاری نمی‌شود بلکه در این بهم پیوستگی روح و جان شهر بیش از هر عامل دیگری مؤثر است. بنابراین باید توجه کنیم روح و جان شهر را بر چه محوری پایه‌گذاری می‌کنیم.

آیت الله اراکی ادامه داد: در شمال شهر تهران معمولاً منظره ساختمان‌های بلند مرتبه بیش از هر عامل دیگری جلب توجه می‌کند، وجود چنین ساختمان‌هایی را می‌توان نشانه‌ای از پیشرفت شهر دانست اما باید توجه داشت در سایه این ساخت‌وسازها شهر را غرق در روحیه و مظاهر مادی نکنیم و بالعکس بیشتر به تعالی روح شهر باید توجه ویژه داشت. در همین رابطه یکی از کارهای خوب شهرداری تهران «راهپیمایی ده کیلومتری غدیر» بوده‌است. این رویداد فایده‌های بسیاری دارد و حداقلی ترین دستاوردش دمیدن روح الهی در شهر تهران است.

آیت‌الله اراکی با انتقاد از برخی رویکردهای مدیریتی تاکید کرد: برخی مدیران ما از علوم روز بدون در نظر گرفتن فرهنگ اسلامی و تطابق آن با شرایط دینی‌مان استفاده می‌کنند، تجربه نشان داده این رویکرد مدیریتی که بر اساس خلاءهای محتوایی صورت گرفته، آسیب زا بوده‌است. در حوزه علمیه قم برای جبران خلاءهای موجود سال‌هاست اقدام به پژوهش و تدوین کتب فقهی با موضوعات روز از جمله مبحث «عمران شهری» کرده‌ایم. می‌توان نتیجه این پژوهش‌های فقهی را با شهرداری تهران به اشتراک گذاشت. مهندسی عمران شهری علمی است مدرن که هیچ‌گاه قصد ورود به فنون محتوایی آن را نداشتیم، اما این علم مدرن باید بر اساس یک چارچوب و محتوای مشخص به کار گرفته شود و این چارچوب همان فقه است.

وی افزود: در مسائل مدیریتی بعضاً بر اساس مبانی شرعی عمل نمی‌کنیم و این چالش تنها مختص به موضوعات اقتصادی و فرهنگی نیست و ما حتی در مدیریت مساجد نیز شرعی عمل نکرده ایم. پیش از این مساجد جامع را که محل برگزاری نماز جمعه بود در مرکز شهر بنا می‌کردند تا مردم دسترسی راحتی به مساجد داشته‌باشند اما امروز مصلی‌های نمازجمعه در حاشیه شهر یا نقاط دور افتاده ساخته می‌شود. از طرفی در میان روایت‌های اهل بیت (ع) اساساً ساختاری به نام مصلی وجود ندارد و همواره بر وجود و رونق مساجد تاکید شده‌است.

آیت‌الله اراکی با تاکید بر رونق مراکز دینی در شهر تهران، گفت: مساجد امروز دیگر مرکز تحولات نیست و صرفاً تبدیل شده به مکانی برای برگزاری نماز جماعت؛ درست مانند کلیساها در اروپا. برای حل این چالش شهرداری تهران و سایر نهادها باید تمام تلاش خود را معطوف بر رونق مساجد کنند تا به نقطه‌ای برسیم که مساجد محل رجوع مکرر مردم با بهانه‌های مختلف شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در حالت عادی که تهاجم تبلیغاتی دشمنان زیاد است و ما نیز حداقل وظایف واجب خود را انجام داده‌ایم نمی‌توان توقع داشت جوانان جامعه با پای خود به مساجد بیایند و بهره معنوی ببرند. در همین رابطه لازم است با استفاده از ابزارهای تبلیغی شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که به بهانه‌های مختلف فضا برای حضور جوانان در مسجد فراهم شود بعد از این حضور است که می‌توان با آنها از خدا و فرهنگ دینی صحبت کرد.

آیت الله اراکی تاکید کرد: سپردن صد در صد مدیریت مساجد به مردم درست نیست و باید نهادهای دولتی و نیمه دولتی در مدیریت و توسعه مکان‌های مذهبی ورود داشته باشند. بر همین مبنا توصیه می‌کنم شهرداری تهران بر روی چند مسجد متمرکز شود و آنها را تبدیل به الگویی تحولی کند. مساجد دیگر نباید فقط محلی برای عبادت باشند، مثلاً می‌توان در ساعاتی از روز مسئولین ادارات مختلف را دعوت کرد تا با حضور در مسجد پاسخگوی مطالبات مردم باشند یا از اساتید و مربی‌های برجسته خواست نوجوان و جوانان مذهبی مساجد را در زمینه‌های مختلف علمی و ورزشی و… آموزش دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در همین رابطه مثالی از تجربه موفق مرکز اسلامی لندن می‌زنم. زمانی که آنجا مسئولیت داشتم در کنار این مرکز رستورانی ایرانی افتتاح کردیم بسیاری از ایرانی‌های مقیم انگلیس ابتدا به بهانه همین رستوران به مرکز می‌آمدند، پس از حضور گسترده و رونق آنجا، تصمیم گرفتیم در مسیر رستوران گالری فرهنگی نیز برپاکنیم، همین رونق به بهانه دیگر و حضور مردم در گالری باعث شد کم کم پای ایرانیانی که پیش از این پیرو ضد انقلاب بودند به مرکز باز شود و آنها پس از مدتی تبدیل به علاقمندان انقلاب و از حاضران ثابت در مراسم‌های مذهبی بشوند.