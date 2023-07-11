به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران تن از معترضان خشمگین به برنامه اصلاحات قضائی بنیامین نتانیاهو، امروز سه‌شنبه با ادامه تظاهرات خود بزرگ‌راه‌ها، معابر اصلی و فرودگاه بین‌المللی «بن گوریون» را مسدود کردند.

به گزارش منابع خبری فلسطینی، هزاران تظاهرکننده شامگاه امروز (سه‌شنبه) در اعتراض به طرح اصلاحات قضائی بنیامین نتانیاهو، به خیابان‌ها آمده و فرودگاه بن گوریون و بزرگراه‌های اصلی این شهر را محاصره کردند.

این اعتراضات از زمانی شکل گرفت که ائتلاف راست‌گرا کابینه بنیامین نتانیاهو، تصویب لایحه‌ای را برای محدود کردن اختیارات دستگاه قضائی در دستورکار قرار داد که به باور تحلیلگران اوضاع فلسطین اشغالی، این رویکرد یکی از عمیق‌ترین شکاف‌ها طی دهه‌های اخیر این رژیم موقت نامشروع را رقم زد.

به گزارش رسانه‌های فلسطینی، یک روز پس از تصویب یک ماده کلیدی در این لایحه، که هدف آن محدود کردن قدرت دیوان عالی این رژیم از سوی نتانیاهو است، تجمع‌های جدید و گسترده‌تر معترضان با برافراشتن پرچم‌ها و ایجاد ترافیک در تقاطع‌های اصلی و بزرگراه‌ها در سراسر فلسطین اشغالی حرکت را متوقف کرد.

بر پایه همین گزارش، معترضان بعضاً در جاده‌ها دراز کشیده و یا اقدام به پرتاب آتش کردند.

منابع خبری عربی از حضور پلیس سواره‌نظام در میان صدها تظاهرکننده در مرکز تجاری تل‌آویو گزارش داده‌اند.

در ورودی شهر قدس اشغالی، پلیس این رژیم برای متفرق کردن تعدادی از معترضان از ماشین آب‌پاش استفاده کردند و برخی دیگر را نیز با توسل به زور، از خود دور کردند.

به گفته نیروهای پلیس صهیونیستی حداقل ۶۶ نفر در این اعتراضات بازداشت شدند.

در خبری مرتبط، «رویترز» گزارش داد که دست کم ۱۰۰۰ پلیس در فرودگاه بن گوریون، خارج از تل‌آویو مستقر شدند، جایی که هزاران معترض، منطقه مقابل ورودی اصلی دریایی را با پلاکاردها و دست‌نوشته‌ها علیه نتانیاهو مسدود کردند.