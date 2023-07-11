خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در حالیکه اعتراضات در میان مردم فلسطین نسبت به تداوم همکاری تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی و انفعال این تشکیلات در برابر تجاوزات تل آویو افزایش یافته، برخی تحلیلگران معتقدند که تشکیلات مذکور، باید فوراً منحل شود.

«عبدالباری عطوان» تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله خود در روزنامه رأی الیوم درباره تشکیلات خودگردان فلسطین نوشت: اگر ذره‌ای خجالت و حیا در وجود مسئولان این تشکیلات بود، در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین، فوراً انحلال تشکیلات و استعفای خود را اعلام کرده و زمام رهبری را به دست گردان‌های عرین الاسود و دیگر گروه‌های مقاومت می‌دادند.

نیروهای وابسته به تشکیلات خودگردان که تعداد آنها بیش از ۶۰ هزار نفر است، دست از همکاری‌های امنیتی با صهیونیست‌ها در اوج تجاوز ارتش اشغالگر به جنین، برنداشتند و تنها نظاره گر کشتار فلسطینی‌ها بوده و حتی پا را فراتر گذاشته و تعدادی از نیروهای شریف مقاومت که خود را برای دفاع از جنین آماده می‌کردند، بازداشت کردند.

بزرگترین ضربه زمانی وارد شد که صهیونیست‌ها در نشست خود به ریاست نتانیاهو، اعلام کردند که برای ممانعت از فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین و نجات آن، تلاش می‌کنند. این یکی از بزرگترین جُک های دوران کنونی است؛ البته این امر منوط به تحقق شروط تل آویو توسط تشکیلات مذکور در خصوص اقدام علیه نیروهای مقاومت فلسطین، خواهد بود. گروه‌های مقاومت نباید در نشست قاهره بنا به دعوت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان شرکت کنند چرا که این حرکت، به معنی مشروعیت بخشیدن به این تشکیلات کذایی است.

روزنامه القدس العربی در خصوص روسیه نوشت: دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با فرمانده شبه نظامیان واگنر، غافلگیری‌های جدیدی را در خصوص موضوع شورش این نیروها، به دنبال خواهد داشت. این دیدار بعد از گذشت چند روز از پایان غائله مذکور صورت گرفته است. در دیدار ۳ ساعته پوتین و فرمانده واگنر، ۳۵ شخصیت از جمله تمام فرماندهان واگنر حضور داشته اند و پوتین به سخنان آنها گوش فرا داده و در خصوص جایگزین کردن نوع فعالیت آنها در آینده صحبت کرده است.

روزنامه العربی الجدید نیز به تجاوزات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و نوشت: یک جوان فلسطینی روز گذشته به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شمال غرب رام الله به شهادت رسید. صهیونیست‌ها حتی به نیروهای امدادی، اجازه ورود به این منطقه را ندادند. این در حالیست که نیروهای فلسطینی در جنین، ۲ فروند موشک به سمت شهرک شاکید واقع در شمال کرانه باختری شلیک کردند.

روزنامه لبنانی الاخبار با تیتر «مخالفان در آستانه اعتصابات گسترده؛ سخت‌ترین روز برای رژیم صهیونیستی» نوشت: تل آویو بعد از تصویب مرحله نخست از طرح اصلاحات قضائی کابینه نتانیاهو، ساعات سختی را در سایه تهدیدات مخالفان مبنی بر آغاز اعتراضات گسترده در اراضی اشغالی از سر می‌گذراند. نتانیاهو به دنبال تضعیف قدرت دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. مخالفان اعلام کرده اند که فعالیت‌های اعتراضی خود را از امروز آغاز می‌کنند و مقصد آنها، بعد از ظهر امروز فرودگاه بن گوریون خواهد بود.

آنها ۳۴ مکان را برای برگزاری تجمع و نشان دادن اعتراضات خود تعیین کرده اند و معتقدند که رژیم صهیونیستی، شاهد یکی از سرنوشت سازترین روزهای خود است.

روزنامه لبنانی البناء نیز به بحران به وجود آمده برای نتانیاهو اشاره کرد و نوشت: به نظر می‌رسد نشانه‌های گسست سیاسی در رژیم صهیونیستی با رسیدن دامنه اعتراضات به ساختمان پارلمان این رژیم در جریان بررسی لایحه اصلاحات قضائی، بیش از پیش نمایان شده است. علاوه بر بحران‌های داخلی، نتانیاهو با گسترش مقاومت در کرانه باختری و حمله موشکی به شهرک شاکید در غرب شهر جنین در کنار تنش در مرزهای مشترک با لبنان و چادرهای حزب الله در مزارع شبعا دست و پنجه نرم می‌کند.

روزنامه سوری الثوره در خصوص تجاوزات رژیم صهیونیستی به روستای عین فیت واقع در بلندی‌های اشغالی جولان سوریه نوشت: بیشترین چیزی که دشمن صهیونیستی از آن وحشت دارد، تاریخ است؛ تاریخی که بیانگر اصالت ساکنان یک منطقه و مقاومت آنها برای دستیابی به حق زندگی آزاد بدون حضور اشغالگران است. به همین دلیل، صهیونیست‌هایی که هیچ ارتباطی به خاک کشورهای عربی چه در فلسطین و چه در جولان، ندارند، برای از بین بردن تاریخ و تمدن این مناطق تلاش می‌کنند.

روستای عین فیت یکی از ده‌ها روستای سوریه است که توسط صهیونیست‌ها در سال ۱۹۶۷ مورد حمله قرار گرفت. امروز نیز اشغالگران به دنبال نابودی منازل ساکنان این روستا و تبدیل آن به یک پادگان نظامی هستند.

روزنامه یمنی المسیره در خصوص مانور نیروهای مسلح این کشور نوشت: نیروهای مسلح یمن یک مانور گسترده در منطقه صرواح واقع در استان مأرب تحت عنوان روز ولایت برگزار کردند.

بالگردهای نیروهای مسلح یمن در این مانور تحت حمایت نیروهای توپخانه ای، اقدام به بمباران گسترده مواضع دشمن فرضی کردند. نیروهای یمنی نیز در جریان مانور مذکور، مواضع دشمن فرضی را پاکسازی کردند و بعد از آن، حمله گسترده به این مواضع نظامی از محورهای مختلف صورت گرفت.

نیروهای مسلح یمن از این طریق، آمادگی خود را برای ورود به هرگونه نبرد و جنگ آتی در برابر دشمن متجاوز و مزدوران وابسته به آنها با هدف آزاد سازی خاک یمن، نشان می‌دهند.