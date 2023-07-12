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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۸:۵۹

سرهنگ گودرزی خبر داد

زورگیری از بانوان با سلاح سرد

زورگیری از بانوان با سلاح سرد

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری ۲ مرد جوان که از بانوان با تهدید سلاح سرد زورگیری می‌کردند، خبر داد و گفت: متهمان به ۱۰ فقره زورگیری اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی رئیس پلیس پیشگیری تهران بیان داشت: عملیات کلانتری ۱۵۹ بی سیم در حال گشت زنی در محدوده خیابان وفا تهران بودند که به یک موتورسیکلت آپاچی دو ترک که افراد گذری از خیابان را زاغ زنی می‌کردند، مشکوک و تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی گفت: متهمان در همین حین به طرف خانم نوجوانی حمله‌ور و با تهدید سلاح سرد تلفن همراه وی را سرقت که مأموران با مشاهده رفتار موتورسواران به سرعت برای دستگیری زورگیران وارد عمل شدند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: متهمان به محض رؤیت خودروی گشت با موتورسیکلت از محل متواری شدند ولی با اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری و اعلام مشخصات متهمان به سایر گشت‌های انتظامی، موتورسیکلت متهمان متوقف و هر ۲ متهم در یک عملیات منسجم و پلیسی دستگیر و در بررسی‌های بیشتر از متهمان ۲ قبضه سلاح سرد آور کشف شد.

وی افزود: متهمان ۴۲ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۱۰ فقره سرقت مشابه با همکاری همدیگر معترف و اظهار داشتند و در این رابطه ۲ شاکی شناسایی و شناسایی مالخر اموال مسروقه در دستور کار پلیس قرار دارد. تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 5834289

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