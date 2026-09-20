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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

۷ مصدوم در واژگونی پرایدوانت در محور علی‌آبادکتول به گرگان

۷ مصدوم در واژگونی پرایدوانت در محور علی‌آبادکتول به گرگان

گرگان-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از مصدومیت هفت نفر در پی واژگونی یک دستگاه پرایدوانت در محور علی‌آبادکتول به گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی از مصدومیت هفت نفر در پی واژگونی یک دستگاه پرایدوانت در محور علی‌آبادکتول به گرگان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در محور علی‌آبادکتول به گرگان، محدوده سرخنکلاته و پایین‌تر از دانشگاه گلستان رخ داد و پس از اعلام حادثه از سوی اورژانس، یک تیم امدادی پایگاه قرق با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: این حادثه هفت حادثه‌دیده و هفت مصدوم داشت که امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه، یک مصدوم را برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

سلیمی ادامه داد: یک بانوی ۵۰ ساله به دلیل هد تروما و کاهش سطح هوشیاری، توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان ۵ آذر گرگان انتقال یافت و ۶ مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه بیشتر به شرایط جاده‌ای، از وقوع حوادث پیشگیری کنند و در صورت بروز حادثه، با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6953181

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