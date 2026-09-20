به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی از مصدومیت هفت نفر در پی واژگونی یک دستگاه پرایدوانت در محور علی‌آبادکتول به گرگان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در محور علی‌آبادکتول به گرگان، محدوده سرخنکلاته و پایین‌تر از دانشگاه گلستان رخ داد و پس از اعلام حادثه از سوی اورژانس، یک تیم امدادی پایگاه قرق با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: این حادثه هفت حادثه‌دیده و هفت مصدوم داشت که امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه، یک مصدوم را برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

سلیمی ادامه داد: یک بانوی ۵۰ ساله به دلیل هد تروما و کاهش سطح هوشیاری، توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان ۵ آذر گرگان انتقال یافت و ۶ مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه بیشتر به شرایط جاده‌ای، از وقوع حوادث پیشگیری کنند و در صورت بروز حادثه، با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.