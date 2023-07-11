به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آمریکایی فارین پالیسی در مطلبی به بررسی ۴ حقیقت آزاردهنده برای رژیم صهیونیستی در حمله به جنین پرداخته است. آرون دیوید میلر، پژوهشگر ارشد مؤسسه صلح بین‌المللی کارنگی در مقاله خود در این مجله آمریکایی، این موضوع را مطرح کرده است. بر اساس این مطلب، حقایق آزاردهنده‌ای که رژیم صهیونیستی پس از حمله به جنین با آن‌ها روبرو شده عبارت است از:

۱. چه تشکیلات خودگردان وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، تل آویو هیچ امنیتی نخواهد داشت.

۲. مقاومت مسلحانه نیازی به سرمایه ندارد.

۳. اسرائیل راهبرد سیاسی ندارد.

۴. اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد.

میلر درباره واقعیت نخست، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته با مشکلی تکراری در شهرهای شمالی کرانه باختری به ویژه نابلس و جنین روبرو بوده است. این مشکل، پیدایش گروه‌های مسلح سازمان‌یافته‌ای است که برای مبارزه با نظامیان صهیونیست از سوی حماس و جهاد اسلامی به شکل کامل حمایت می‌شوند.

وی افزود: اثرگذاری مورد انتظار تشکیلات خودگردان و جنبش فتح در جنین، بسیار کم‌رنگ شده است. همچنین حملات اسرائیل، به ویژه پس از ماه مارس سال ۲۰۲۲ باعث‌شده نفوذ تشکیلات خودگردان کاهش و نفوذ حماس و جهاد اسلامی افزایش یابد.

این تحلیلگر ادامه داد: با وخامت اوضاع تشکیلات خودگردان، اسرائیل گزینه‌ای نامطلوب را پیش‌رو خواهد داشت؛ یا باید خود، تامین امنیت بیشتری را در خصوص مناطق مختلف کرانه باختری که از سیطره تشکیلات خودگردان خارج شده‌اند صورت بدهد و یا این‌که باید شاهد پرکردن جای خالی تشکیلات خودگردان توسط حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی و افزایش نفوذ آنان باشد. درنتیجه شاید تنها گزینه پیش‌روی اسرائیل، اشغال مجدد بخش‌های زیادی از کرانه باختری باشد؛ این موضوع اسرائیل را ناگزیر می‌کند که با ساکنان فلسطینی کرانه باختری تعامل داشته باشد، در غیر این صورت باید منتظر ناآرامی در این مناطق باشد.

میلر در ادامه مقاله خود درباره واقعیت دوم، نوشت: ارتش اسرائیل اعلام کرده که جنین طی دو سال گذشته ۵۰ عملیات مسلحانه را به انجام رسانده است و به «تولیدی» عملیات مقاومتی مبدل گشته است. وی در این رابطه افزود: تمیر هایمان، رئیس پیشین اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل اظهار داشته که عملیات مقاومت مسلحانه نیازی به سرمایه ندارد.

این تحلیلگر مطرح، مقابله با عملیات مقاومتی از سوی رژیم صهیونیستی را موجب افزایش خشم و انزجار در میان فلسطینیان و افزایش تعداد شهدا و روایت‌های مبارزات قهرمانانه‌ای دانست که بدون شک به بروز خشونت و مقاومت بیشتر خواهد انجامید.

وی شمار جوانان فلسطینی که در وصیت‌نامه‌های خود با استقبال از شهادت، دیگر فلسطینیان را به مبارزه با رژیم صهیونیستی تشویق می‌کنند را در حال افزایش دانست و افزود: یکی از اصلی‌ترین هراس‌های اسرائیل، امکان گسترش روحیه مقاومت موجود در جنین به دیگر مناطق کرانه باختری و مناطق جنوبی آن است؛ امری که کاهش سیطره تشکیلات خودگردان در اماکن نزدیک به مقر آن در رام‌الله که بیش‌ترین منطقه نفوذ آن به شمار می‌آید را در پی خواهد داشت.

میلر به نقل از منابع سیاسی بلندپایه صهیونیست به مورد سوم اشاره و، اعلام کرد که هدف از حمله به جنین آماده‌سازی مسیر بازگشت تشکیلات خودگردان به جنین بوده است.

وی نسبت به اندیشیدن مقامات رژیم صهیونیستی در خصوص چگونگی بازگرداندن تسلط تشکیلات خودگردان در این مناطق، یا تقویت جایگاه سیاسی آن، یا بهبود شرایط رژیم صهیونیستی در راستای کاهش جذابیت حماس و جهاد اسلامی ابراز تردید کرد، چه رسد به پرداختن به دلایل پنهانی که در پس این درگیری‌ها وجود دارد.

میلر وقایع موجود را بر خلاف این موضوعات دانست؛ چراکه رژیم صهیونیستی در تلاش است تمامی کرانه باختری را به اراضی اشغالی الحاق کند و تنها نامی از آن بر جای بگذارد. به باور وی، اقدامات کابینه کنونی رژیم صهیونیستی در عمل، به کاهش سیطره تشکیلات خودگردان و تقویت حماس و جهاد اسلامی منجر خواهد شد.

و بالاخره به باور میلر، آمریکا، سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای جهان تقریباً دیگر کاری به مسئله نزاع میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها ندارند و درآمیختن بیش‌تر فلسطینیان و صهیونیست‌ها به بدترشدن اوضاع آنان، منجر خواهد شد.