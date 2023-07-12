محرومیت شهرستان اهر در زمینه امکانات و زیرساخت های ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در مراسمی با حضور احمد محرم زاده نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل غنی زاده فرماندار شهرستان اهر، ستوده نژاد مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، چند طرح ورزشی در ۲ روستای شهرستان اهر شامل خانه نشاط و تندرستی شهدای روستای کقالق و سالن کشتی شهدای روستای آذغان افتتاح شد.

در مراسم افتتاح این طرح‌های ورزشی، نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرستان اهر در مقایسه با شهرستان‌های دیگر از امکانات ورزشی خوبی برخوردار نیست که لازم است در این زمینه مسئولان ورزش عنایت ویژه ای داشته باشند.

محرم زاده گفت: با توجه به اینکه در رشته‌های مختلف ورزشی، ورزشکاران اهری دارای عناوین مختلف کشوری و بین المللی هستند لازم است از لحاظ کمی و کیفی و با ایجاد زیرساخت‌های مناسب از این ورزشکاران برای تداوم افتخار آفرینی حمایت شود.