به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای قرار گاه جهادی حوزه علمیه بابل اظهار داشت: نقش گروه‌های جهادی در جامعه مانند گلبول سفید در بدن است که به محض ایراد یا تهدید مانند سیل، زلزله، کرونا …اشکالات و نواقص را شناسایی و برای ترمیم آن اقدام می‌کنند.

معافی به یکی دیگر از شباهت گلبول‌های سفید و گروههای جهادی که قدرت تکثیر است اشاره کرد و گفت: کمیته امداد ارتباطات خود را با این حلقه‌های میانی مذهبی و مکتبی هر روز بیشتر می‌کند تا به اهداف خود نزدیک شود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر پنج هزار گروه جهادی در استان در حال فعالیت هستند که به دلیل تعامل بسیار بالای امداد با بسیج سازندگی و گروه‌ها و قرار گاه‌های جهادی، نوعاً خدمات آنها به جامعه هدف ما که در محدوده بین دهک یک تا چهار است می‌باشد.