به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردان جنین وابسته به سرایا القدس با انتشار یک ویدئو، اعلام کرد که تعدادی از نظامیان صهیونیست بعد از گرفتار شدن در یکی از کمین‌های نیروهای مقاومت در جریان نبرد اردوگاه جنین، زخمی شدند.

در بیانیه صادره از سوی گردان جنین آمده است: ما هنوز غافلگیری‌های زیادی داریم که دشمن را متحیر خواهد کرد. ما تاکنون تنها بخشی از آنچه در اختیار داریم را منتشر کرده‌ایم؛ مقامات صهیونیست در ارتش این رژیم، مانع انتشار میزان تلفات انسانی نظامیان اشغالگر در جریان نبرد جنین شده‌اند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: ما خطاب به نتانیاهوی احمق و فرماندهان احمق ارتش رژیم صهیونیستی می‌گوئیم که به کمک خداوند، منتظر شما هستیم تا بار دیگر قدرت خود را نشانتان دهیم.

ارتش رژیم صهیونیستی در پی تداوم عملیات‌های مقاومتی در شهر جنین، چندی قبل حمله گسترده‌ای علیه مقاومت فلسطین به راه انداخت. صهیونیست‌ها این عملیات را با هدف از بین بردن توان تسلیحاتی و انسانی مقاومت فلسطین در اردوگاه جنین آغاز کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی هجوم وحشیانه‌ای را علیه جنین آغاز کرد، اما همچون سوابق تقابل‌های نظامی گذشته برابر مقاومت فلسطین، با شکستی مفتضحانه پس از ۴۰ ساعت مجبور به عقب‌نشینی شد.

نزدیک به یک ماه پیش بود که ارتش رژیم صهیونیستی در یورش خود به جنین با واکنش غافلگیرانه مقاومت روبرو شد. صهیونیست‌ها گمان می‌کردند که مثل همیشه به جنین یورش می‌برند و مبارزان مقاومت در اردوگاه جنین را بازداشت می‌کنند، اما نیروهای مقاومت چندین بمب را در مسیر خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی منفجر کردند و پس از ۲۰ سال مجبور شدند برای خروج ۸ نظامی زخمی خود از میدان نبرد، از بالگرد نظامی استفاده کنند و خودروهای خود را به سختی از جنین خارج کنند.