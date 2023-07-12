هوای قابل قبول اصفهان در بیست و یکمین روز تابستان/ شاخص ۷۵ است

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلانشهر اصفهان امروز چهارشنبه بیست و یکم تیرماه براساس دادههای دریافتی ۱۶ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۷۵ در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
جمشید لقایی افزود: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای اصفهان، امروز آلاینده غالب هوای این کلانشهر ذرات معلق ۲.۵ میکرون بوده که شاخص آن برابر ۶۶ و در وضعیت قابل قبول است.
وی با اشاره به اینکه امروز شاخص هوا در ایستگاه سپاهانشهر با میانگین ۴۵ AQI در وضعیت پاک است، گفت: شاخص هوا همچنین در ایستگاه سنجش خیابان فیض با ۵۷، خیابان میرزا طاهر با ۶۱، محله ولدان (ایستگاه ورزشگاه میثاق) با ۶۷، پارک زمزم با ۶۸، خیابان فرشادی با ۷۰، خیابان شهید باهنر با ۷۳، دانشگاه صنعتی با ۷۴، رهنان با ۸۰، زینبیه با ۸۷ و کردآباد با ۹۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
همچنین سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان استانداری با ۵۳، خیابان پروین با ۸۰ و خیابان رودکی با ۵۹ در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه خیابان احمدآباد و بزرگراه خرازی به ترتیب با ۱۱۱ و ۱۱۷ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
شاخص هوا در شهرهای مجاور کلانشهر اصفهان از جمله در سجزی با ۷۷ و مبارکه با ۷۰ در وضعیت قابل قبول و در شاهین شهر با ۴۶ AQI پاک و در قهجاورستان با ۱۵۱ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان است. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای کاشان، خمینیشهر، زرینشهر، نجف آباد و دولت آباد دائم قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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