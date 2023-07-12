به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی با بیان اینکه درباره یک دفاع مشروع و جامعه تحت ظلم در زمان رژیم گذشته در عرصه بینالملل و داخلی نتوانستیم مشروعیت برخی اقدامات را به درستی تبیین کنیم، گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران وظیفه ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت را به عهده دارد لذا اول باید مشروعیت دفاع و جهاد و مبارزه را تبیین کند و این ارزشها به درستی بیان شود تا بتوانیم آن را ترویج کنیم.
معاون رئیس جمهور افزود: سوالات و ابهامات زیادی در جامعه از نسل گذشته تا اتفاقات امروز در کشور ایجاد شده است و به عنوان نمونه در مورد ابعاد حمله تروریستی اخیر به کلانتری نیروی انتظامی که منجر به شهادت دو نفر شد باید توضیحات کاملی به جامعه ارائه شود که تبیین این موضوعات نیاز به گفتگوی وسیع به شکل روایت زبان اشخاص، روایت هنر و زبان حقوقی دارد لذا باید از موضع بالا با دشمنان برخورد شود اما کم کاریهایی در مجموع انجام شده است. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به یغما بردن داراییهای ملت ایران توسط رژیم سفاک طاغوت و زندانیکردن و شکنجه جوانان این کشور توسط نیروهای طاغوت، گفت: یک رژیم سفاک در کشور حاکم بود که جوانان را زندانی کرد و به شهادت رساند و بعد با سرقت دارایی مردم فرار کرد و با داراییهای مردم کار تبلیغاتی کرد و باید کار اقدامات حقوقی برای دزدیدن دارایی مردم انجام میشد.
قاضیزاده هاشمی افزود: آمار شهدای ترور بیش از ۲۱ هزار شهید است و مقام معظم رهبری جانباز و آرتین کودک قربانی حمله تروریستی شاهچراغ جانباز و فرزند شهید ترور هستند. باید پرونده حقوقی علیه این اقدامات تشکیل شود و البته در حوزه سلاحهای شیمیایی اقدامات بهتری انجام شده که با فعالیت خود این جانبازان شیمیایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه تهیه دارو وجود دارد، خاطرنشان کرد: با ایجاد تحریم قربانیان جنگ برای تأمین دارو با مشکل مواجه هستند و باید اقدامات حقوقی انجام شود. ایثارگران، جانبازان نخاعی و اعصاب و روان و خانواده این جانبازان مظلوم هستند و واردات دارو و تأمین آن یکی از مهمترین مشکلات است. هرچند وضعیت عملکرد بیمه تکمیلی ایثارگران بهبود یافته است اما مشکل دسترسی به برخی داروها به علت تحریم وجود دارد. معاون رئیس جمهور با اشاره به آمار بالای مصدومان شیمیایی در طول دوران دفاع مقدس، گفت: ما تعداد زیادی مصدوم و جانباز شیمیایی داریم که از مجموع آنها ۶۰ هزار و ۹۸۰ نفر در قید حیات هستند. در حمله شیمیایی سردشت ۸۴ کودک شهید شدند و کودکان و زنان قربانیان اصلی در زمینه حملات شیمیایی و ترور بودند و برای تحقق حقوق این عزیزان تشکلهای جانبازان شیمیایی باید پیشران باشند و از ظرفیتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه استفاده شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق ایثارگران، افزود: معاونت حقوقی بنیاد کار مستندسازی انجام میدهد و تفاهمنامهای با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده تا طرح دعوا توسط خانوادهها و تشکلهای شاهد و ایثارگر انجام شده و ابعاد حقوقی و بینالملل توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال شود تا احقاق حقوق و تنبیه مجرم انجام شود.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به نقش حمایت دولت و مجلس در رابطه با حمایت از ایثارگران، گفت: دولت و مجلس از این اقدام پشتیبانی و حمایت خواهند کرد. بنیاد شهید و امور ایثارگران به دنبال واگذاری امور مردمی به تشکلهای شاهد و ایثارگر است، مجموعههای مردمی که همان تشکلهای شاهد و ایثارگر هستند میتوانند در حوزه مددکاری و سلامت بر اساس تخصص تشکلها به صورت ملی یا منطقهای فعالیت کنند و از این روند استقبال میکنیم زیرا که کیفیت کار بیشتر میشود و هزینهها بر اساس نیاز واقعی کمتر میشود و در این زمینه از پیشنهادات استقبال میکنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به طرح «دارو رسان» گفت: در این طرح داروهای مورد نیاز ایثارگران و جانبازان با درصد جانبازی بالا و والدین زمینگیر شهدا با پروتکلهای ویژه در درب منزل آنها تحویل خواهد شد و معاونت خدمات سلامت و توانمندسازی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران این طراح را به زودی معرفی خواهد کرد.
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