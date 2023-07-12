به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفدهمین اجلاس مدیران و نمایندگان جامعه المصطفی (ص)، تلاش این نهاد علمی را از مصادیق روشن جهاد فرهنگی در عرصه بینالمللی توصیف و اظهار کرد: جامعه المصطفی (ص) از موفقترین بخشهای فعال جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل است.
وی با بیان اینکه در رابطه با کارهای مستحکمی که در جامعه المصطفی (ص) صورت گرفته، از جهات مختلف میتوان ساعتها سخنرانی نمود، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با ابتکار تأسیس جامعه المصطفی (ص)، انتقال پیام اصلی انقلاب اسلامی را از بستر علم و دانش اسلامی هدفگذاری نمود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صدور انقلاب را انعکاس پیام انقلاب و اسلام و نیز تبیین دستاوردهای آن در سراسر گیتی دانست و گفت: با کارنامهای که از جامعه المصطفی (ص) سراغ داریم، انقلاب اسلامی به اندوخته ارزشمند و شبکه گسترده جهانی و بینالمللی دستیافته است که ضمن تربیت نیروهای نخبه علمی در چرخه توسعه منابع انسانی گفتمان انقلاب اسلامی بسیار نقشآفرین است.
وی ضمن اشاره به قدرت تأثیرگذاری جامعه المصطفی (ص) در عرصه بینالملل، اظهار داشت: شبکه گسترده جامعة المصطفی بهصورت قدرتمند توانسته در جایجای جهان توسعه و حضوری چشمگیر را رقم بزند؛ هنوز عظمت این کار برای دشمنان روشن نشده است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه کارها در جامعه المصطفی (ص) در عمق پیگیری شده و به جرأت میتوان گفت صد برابر جلوتر از رویکردهای دولتی پیش میرود، اظهار کرد: همانطور که آثار فعالیتهای جهادی و باروحیه و انگیزه الهی چندین برابر آثار رویکردهای صرفاً اداری حاکمیتی است؛ این شبکه گسترده نیز در حوزه تصمیمگیری و تصمیم سازی نظام اسلامی بسیار مهم ظاهرشده است.
وی در ادامه بر اهمیت تأثیر زبان فارسی در احیا، شکلگیری و تقویت بنیههای تمدنی اسلام تأکید و ابراز کرد: خدمتی که انقلاب اسلامی بهواسطه جامعه المصطفی (ص) به زبان فارسی نموده، کیلومترها جلوتر از مدعیان پرسروصدا و کم اثری است که به دنبال گسترش تفکرات ملیگرایانه هستند.
جامعه المصطفی (ص) خدمات ارزشمندی را به توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی کرده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آشناسازی دانشپژوهان عرصه بینالملل با زبان فارسی را افتخاری بزرگ در مسیر ترویج معارف ناب الهی و دستیابی به منابع عظیم اهلبیتی توصیف نمود و ابراز داشت: جامعه المصطفی (ص) خدمات ارزشمندی را به توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی نموده است.
اسماعیلی به رویکرد دولت در شکلدهی به تحولات بزرگ در عرصه توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی اشاره و گزارشی از آخرین رویکردهای فرهنگی دولت اراه و بیان کرد: در دهه گذشته و بهویژه در سالهای اخیر علیرغم اینکه با مشکلات اقتصادی بزرگی روبرو بودیم، در حوزه حکمرانی فرهنگی نیز وضعیتی بهمراتب بدتر داشتیم؛ بهگونهای که از تمام مزیتهای دولتی در حکمرانی فرهنگی عقبنشینی کرده بودیم.
وی به مشکلات حکمرانی فرهنگی کشور و پیادهسازی رویه تضعیف نقشآفرینی فرهنگی حاکمیت اسلامی در دولت پیشین اشاره و ضمن ارائه گزارشی از گسترش شبکه نمایش خانگی در این دوران، گفت: امروز بودجه شبکه نمایش خانگی بهمراتب بیشتر از بودجه فرهنگی نهادهای حاکمیتی است؛ این بستر مخاطبین بیشتری را نیز به خود اختصاص داده است.
اسماعیلی در ادامه ضمن اشاره بهروزهای سخت حوزه فرهنگ بعد از اغتشاشات سال گذشته، استقبال ملت از جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی و حضور ۷ میلیونی بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب امسال را آبی بر آتش فتنه فرهنگی کشور دانست.
دولت به دنبال جبران عقبماندگی فرهنگی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه دولت به دنبال جبران عقبماندگی فرهنگی، ریلگذاریها در حوزه حمایت از رویکردهای فرهنگی و تأمین بودجه فعالیتهای فرهنگی است، اظهار کرد: شناسایی چهرههای جدید و فضادهی به مراجع فکری برای تربیت نیروهای فعال در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه از جمله رویکردهایی است که گامهای بزرگی در این مسیر برداشتهشده است.
وی بر اهمیت تقویت همه بخشهای حوزه فرهنگی کشور ازجمله فرهنگ بینالملل تصریح نمود و ابراز داشت: تأسیس قرارگاه بینالمللی حوزه فرهنگ و تقویت همافزایی فعالان فرهنگی عرصه بینالملل از جمله رویکردهایی است که میتوان با پیشتازی مجموعههایی چون جامعه المصطفی دنبال نمود.
اسماعیلی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه حضور فرهنگی جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل عمیقتر و فعالتر از گذشته دنبال میشود، خاطرنشان ساخت: حضور عمیقتر ایران در عرصه بینالملل، باید فراتر از فعالیتهای صرفاً فرهنگی، رسانهای و هنری دنبال شود، تفاهمنامههای فرهنگی پیمان شانگهای از ظرفیت بالایی برخوردار است؛ نقشآفرینی در این عرصهها و تعمیق رویکردهای فرهنگی، نیازمند همیاری و همکاری مجموعههایی چون جامعه المصطفی (ص) است.
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